نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي والأوراق المطلوبة وصيغة خطاب طلب الأعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي يتوجه إليه الكثير من المواطنين بالسعودية العاجزين عن تسديد الأقساط المقررة من القروض من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم الكثير على القروض لمواجهة الحياة وكذلك الشباب المقبلين على الزواج كقرض الأسرة من بنك التسليف وغيرة من القروض الخاصة بمنحة ارض أو أي شي اخر،ويقوم الديوان الملكي بمساعدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والقيام بتسديد القروض عن المواطنين الذين يعجزون عن ردها أو الإفراج عن سجين أو طلب مساعدة مالية أو العلاج علي نفقة الدولة وتتم الموافقة عليها بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين وتحريك المعاملات في مختلف الدوائر الحكومية في حال أن واجه المواطن مشاكل في إتمامها.

غيران الديوان الملكي قد اطلق موقع تواصل مؤخرًا بهدف تلقي الشكاوى الاهتمام بالمواطنين الذين يريدون التواصل مع المملكة من خلال الموقع إلكتروني غير أن الديون حدد حالات قبول الطالبات المرسلة المستوفية الشروط والمستندات بعد النظر فيها وتحقيقها لرفع مستوى المعيشة في المملكة ويمكن معرفة طرق التواصل مع الديوان الملكي وحالات قبول الطلبات بالديوان، يمكن الحصول على نموذج لخطاب الأعفاء من بنك التسليف والادخار وذلك من خلال وزارة المالية بالمملكة. حيث يتم تقديم طلب أعفاء بنك التسليف والخاص بأسقاط القروض التي حصل عليها المواطن من خلال البنك.

وذلك حتى لا يكون الورثة مضطرين إلى دفع الأقساط بشكل شهري، ويتم تشكيل لجنة خاصة لتقوم باتخاذ القرار الصحيح من حيث تسديد المبلغ من عدمه،يمكن الحصول على نموذج لخطاب الأعفاء من بنك التسليف والادخار وذلك من خلال وزارة المالية بالمملكة، حيث يتم تقديم طلب أعفاء بنك التسليف والخاص بأسقاط القروض التي حصل عليها المواطن من خلال البنك، وذلك حتى لا يكون الورثة مضطرين إلى دفع الأقساط بشكل شهري، فقد أكد بنك التسليف أنه يمكن تقديم المواطنون طلب أعفاء من سداد أقساط القروض الخاصة ببنك التسليف والادخار

طلب أعفاء القروض من الديوان الملكي

عند الاقتراض من البنوك وعجز المقترض عن تسديد باقي أقساط القرض يمكنه تقديم طلب إعفاء ملكي ولكن صيغة الإعفاء الملكي لابد من توافر بيانات أساسية كالاتي:

رقم الهوية الوطنية. الاسم الرباعي للمقترض. رقم الحفيظة ومصدرها. مع شرح الظروف التي أدت إلى عدم القدرة على تسديد القرض. وفي حال وجود تقرير طبي يثبت أحقية المقترض في الحصول على الإعفاء فيتم إرفاقه مع الطلب.

وأذأ تأكدت اللجنة المختصة من ظروف مقدم الطلب من خلال البحث في أحواله يتم الموافقة على طلبه وتسديد الأقساط

صيغة خطاب طلب إعفاء للديوان الملكي

إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد انأ المواطن /………… وقد حصلت علي قرض وضاقت بي الظروف بعد ذلك ولم أستطيع تسديد باقي أقساط القرض لذلك أتوجه إليكم بطلب للمساعدة في تسديد القرض فلم يبقى لي أي حلول ، حيث أنني المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من 6 أفراد لذلك أتأمل خير في جلالتكم أن تقدموا لي يد العون والمساعدة وتقوموا بإعفائي من تسديد ما تبقى من أقساط القرض وجزاكم الله على الخير الذي يقدمونه للوطن وأعانكم على ما فيه مصلحة الوطن والأمة. مقدم الطلب /…………….. التوقيع /…………… رقم الجوال /…………. العنوان /…………..

الأوراق التي يجب إرفاقها بخطاب الإعفاء

صورة من بطاقة الهوية لصاحب القرض. صورة من التقارير الطبية التي تثبت صحة أدعاءه. صورة من سجل العائلة. بحث عن الظروف المعيشية التي يعيشها الشخص المقترض. نموذج متكامل البيانات لطلب الأعفاء من القرض. بيان موثق من السجل المدني بالحالة الاجتماعية للشخص المقترض.

شروط الأعفاء من القروض

أن يكون مواطن يحمل الجنسية السعودية أو مواطن سعودي لا يتم الإعفاء لغير السعوديين. أن يملأ النموذج الخاص بطلب الأعفاء وذلك من بنك التسليف. تسجيل كافة البيانات المطلوبة فيه. يتم إرسال كافة الأوراق الوثائق التي يجب أرفاقها مع النموذج. إرسال تقرير طبي خاص بحالة المواطن صاحب القرض من مستشفى حكومي تثبت أعاقته أو عدم قدرته على العمل لتسديد قيمة القرض. يجب التأكد من دقة البيانات من أجل الموافقة على طلب الأعفاء من القرض.

والجدير بالذكر أن بعد تقديم طلب الأعفاء وكذلك إرسال خطاب إلى خادم الحرمين وتقديم المساعدة ويد العون لهم يقوم المقترضين بسداد الأقساط من بنك التسليف والحصول على إخلاء طرف بعد الاستجابة لطلبهم من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمواجهه ظروف الحياه والمعيشة.

ويوجد العديد من تلك المساعدات المالية التي تقدم للمواطنين وبالتحديد للغارمين وغير القادرين على سداد الديون والقروض أو دفع المصروفات الحكومية أو سداد مصاريف العلاج أو مصروفات الدراسة، فضلًا عن المساعدات المُقدمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من أجل توفير حياة كريمة، يمكن للراغبين في الحصول على مساعدة من الديوان الملكي السعودي، تقديم طلبات المساعدة إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للديوان الملكي.