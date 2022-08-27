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عمر شويل - جدة تكلفة نقل الكفالة في السعودية 1444 .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن التكلفة الإجمالية للفرد التي يجب دفعها من أجل أن يتم نقل كفالته لفرد آخر فالضروري أن يعرفه الجميع من أجل تمكن المواطنين وكذلك المقيمين دفع المبلغ قل أم يتم عملية التحويل وبالنسبة لدفع الرسوم فقد اشترط ضمان التحويل دفع هذه الرسوم فنوضح الضمانات الخاصة بالتحويل للعديد من الفئات الخاصة بالوافدين من أجل توضيح الطريقة الخاصة بدفع الرسوم وكذلك الخطوات الخاصة بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية الوطنية أبشر.

تكلفة نقل الكفالة في السعودية 1444

وقد أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حرصها على تقديم كافة الخدمات الخاصة.

بنقل الكفالة لأفراد الأسرة وكذلك للعمالة المنزلية من خلال المنصة الوطنية الخاصة بها أبشر بشكل إلكتروني.

لكن الشركات الخاصة يمكنها نقل الكفالة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوظائف.

وهي تتبع وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية السعودية.

أما بالنسبة للتكلفة فيجب دفع تلك الرسوم قبل بدء تحويل الكفالة للمعال بالمملكة العربية السعودية .

وهذا اتباعًا للنظام المعتمد وكذلك تختلف القيم من الرسوم حتى الثالث ثم تحدد القيمة.

بعد ذلك بكل سهولة دون أي وظائف داخلية.

فبالنسبة لكفالة هدي في المملكة العربية السعودية لأول مرة 2000 ريال .

أما السائق الخاص لأول مرة 2000 ريال والثاني 4 آلاف ريال وكذلك الكفالة الخاصة بالتحويل 66 ألف ريال.

كذلك يرغب الكثير من المواطنين والآباء وكذلك الأزواج إلى تحويل الكفالة الخاصة بأفراد العائلة.

وذلك في حالة العمل في مؤسسة سعودية أو أكبر من السن المسموح به.

وفي تلك الحالة يفرض عليهم القانون دفع رسوم 2000 ريال سعودي من خلال القناة المخصصة للدفع من لنقل العمل.

من خلال التعاقد مع مؤسسات أخرى عقب انتهاء الصلاحية بالقانون ويزيد الرسوم إلى 6 آلاف ريال .

وكذلك من الممكن أن تنقل كفالة العامل من مؤسسة لفرد.

وبالنسبة لرسوم نقل وتحويل الكفالة الخاصة بالزوجة في المملكة العربية السعودية.

فقد فرضت رسم 2000 ريال سعودي من أجل التحويل الخاص بضمان الزوجة ويدفع من خلال قناة الدفع.

ويجب تجديد الإقامة وتصريحها بحضور الزوجة في إنهاء الأوراق فإن لم تكن سعودية لا تدفع المملكة العربية أي رسوم نهائيًا لها.