نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية .. لا يعرف الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بأنه يوجد الكثير من المؤسسات الخيرية الخاصة ببعض الشخصيات في المملكة تقدم المساعدات المالية بأشكالها المختلفة للمواطنين من أجل مساعدتهم باختلاف أحوال المواطن وحسب طلبه وطلب مساعدته وكيفية مساعدة له كالفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون والغارمين وكذلك بناء المساجد والزواج والمساعدة في العلاج وغيرها من المساعدات وهنالك رقم خاص بطلب المساعدات المالية للمحتاجين والعطايا الأميرية للقصر الأميري لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد وذلك عبر وسائل التواصل والاتصال المختلفة من هواتف وموقع وبريد وغيرها وهنالك أيضًا مكاتب للمؤسسة الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز ورقم واتس آب وقد تم إتاحة أيضًا رقم هاتف خاص بمسجد الأمير عبد العزيز من أجل تلقي الطلبات من المواطنين للمساعدات .

مساعدة مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية

ونعرض لكم في السطور القليلة القادمة الطريقة الخاصة بالاتصال ووسائلها مع المؤسسة الخيرية الخاصة .

بالأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود من أجل طلب المساعدات والطلبات الخاصة بالفقراء .

وأصحاب الحاجات وذلك بتواصل مباشر مع المؤسسة

نموذج طلب المساعدة المالية أو العينية من الأمير عبد العزيز بن فهد

وإذا كنت ترغب في كتابة الطلب الخاص بالمساعدات المالية أو العينية أو سداد الديون على الفرد.

كالتالي ابدأ الخطاب والطلب ببسم الله الرحمن الرحيم ووجه التحية للأمير عبد العزيز بن فهد .

وثم تكتب تحية طيبة وبعد وقم بالدعاء للأمير وكذلك والده الملك فهد رحمه الله .

وبجانب ذلك قم بشرح حالتك الاقتصادية ثم اتلوها بقبول الاحترام والتقدير وطلب المساعدة .

واكتب اسمك ومحل الإقامة وتفاصيل الدين أو القرض أو نوع المساعدة العينية وقيمتها المقترحة والأفضل أن تكتب أرقام التواصل الخاصة بك .

طريقة التواصل مع المؤسسة

وبالنسبة لطرق التواصل والأرقام وعنوان المؤسسة الذي يكتب في البريد فهي

فالرقم الموحد الخاص بالمؤسسة داخل المملكة العربية السعودية هو: ٩٢٠٠١٥١٥٢

أما الأفراد من خارج منطقة تبوك الاتصال بـ : ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

وبالنسبة لإرسال الخطاب عن طريق صندوق بريد تبوك: ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١

وكذلك الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١

أما البريد الإلكتروني: [email protected]

وبالنسبة للعنوان الخاص بالمؤسسة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان بجوار المبنى الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.