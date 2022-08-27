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عمر شويل - جدة شروط أقساط اكسترا 2022 والأوراق المطلوبة .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الأقساط الخاصة بشركة اكسترا وكذلك الشروط الخاصة بها والتي تعد من أفضل الشركات وأكثرها شعبية داخل المملكة العربية السعودية ووفقًا لما تقدمه للمواطنين من شراء أجهزة إلكترونية بجانب الأجهزة المنزلية بالتقسيط وكذلك بماركات عالمية وبأنواع مختلفة وتأسست اكسترا عام 2003 ولها العديد من الفروع داخل محافظات ومدن المملكة بجانب فرعين خارجيين في كل من البحرين وكذلك سلطنة عمان وتقدم إمكانية شراء كافة ومختلف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كالمحمول وغيره من اللابات والتابات والأجهزة المنزلية بطريقة التقسيط وهو ما جعلها الأكثر شهرة .

شروط أقساط اكسترا 2022

وبالنسبة للشروط الخاصة بالشراء من اكسترا من خلال التقسيط أو القسط.

فيجب أن لا يقل المرتب الخاص بالفرد عن 12 ألف ريال سعودي شهريًا إن كان عمره بين 21 و 25 عام.

ويجب ألا يقل عن 5 آلاف ريال شهريًا إن كان الفرد عمره بين 25 و 60 عام .

وكذلك يجب أن يكون يعمل في أحد الوظائف منذ مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

وذلك إن كان سعوديًا والمقيم أو الأجنبي أو الوافد سنة كاملة وكذلك أن يكون جهة العمل تم اعتمادها في برنامج تسهيل.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من اكسترا

وبالنسبة للأوراق المطلوبة من أجل الشراء من اكسترا بالتقسيط فكل ما عليك فعله هو.

أن يكون لديك جواز السفر بالنسبة للمقيم وكذلك الهوية الوطنية الشخصية إن كان المواطن سعودي الجنسية .

وكذلك كشف حساب للبنك خلال أربعة أشهر ماضية ويجب أن يحضر كشف بالراتب معتمد من جهة العمل الخاصة بالفرد.

أما عن الطريقة الخاصة بالشراء عبر شركة اكسترا الإلكترونية قم بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تسهيل.

وبعدها اختر قدم طلبك الآن من الشاشة الرئيسية أو القائمة التي أمامك.

وبعدها ستظهر لك صفحة قم بملئها بالبيانات الخاصة بك من الاسم وتاريخ ومحل الميلاد .

ومكان الإقامة والراتب الصافي في الشهر وكذلك رقم الهاتف والجوال وعنوان البريد الإلكتروني.

وبعدها قم باختيار الخطوة التالية واكمل البيانات حتى الوصول إلى تقديم الطلب والحصول على الموافقة بنجاح.