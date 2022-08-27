متى ينتهي معرض الصقور والصيد السعودي ١٤٤٤ – ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة متى ينتهي معرض الصقور والصيد السعودي ٢٠٢٢ – ١٤٤٤ ه‍ الذي قد بدأت فعالياته للتو في المملكة العربية السعودية والذي يضم اكبر ساحة عربية سنوية لعدد هائل من أنواع الصقور المعروضة للبيع وأدوات الصيد الخاصة بها ، ومن خلال موقع ثقفني فيما يلي سوف يتم توضيح موعد بدء وانتهاء معرض الصقور في المملكة لهذا العام بالتفصيل.

ما هو معرض الصقور والصيد السعودي ؟

إن معرض الصقور والصيد في المملكة العربية السعودية يعد واحداً من أهم المعارض والمهرجانات المهمة داخل المملكة العربية السعودية ؛ حيث أنه ينقل حرص المملكة على الحفاظ على الموروث الثقافي باعتبار الصقر رمز عربي اصيل وهو جزء من شعار البلدان العربية لا سيما الخليجية حيث يعبر عن القوة ، ويعود تاريخ أول معرض الصقور يتم تدشينه على أرض المملكة إلى عام ٢٠١٧م ، وأصبح يتم تدشينه في هذا التوقيت من كل عام نظرا لوجود درجة اقبال كبيرة عليه.

ولقد شهد معرض الصقور منذ انطلاقه في النسخة الجديدة هذا العام أيضا نسبة حضور ومشاركات واسعة جدا من عدد كبير من الصقارين وملاك الصقور المهتمين بها ، ويذكر أن أول مزاد أسسته المملكة لهذه النسخة قد شهد بيع أغلى صقر في العالم من فئة قرموشة جير ؛ حيث قد بيع هذا الصقر بحوالي ٤٦٧ دولار أي ما يعادل حوالي ١٧٥٠٠٠٠ ريال سعودي.

أهم أنشطة معرض الصقور والصيد السعودي

من أهم الأنشطة التي تتم في أثناء إقامة معرض الصقور كل من:

عرض أكبر مجموعة ممكنة من أشكال وأنواع وفئات للصقور.

بيع وشراء الصقور.

بيع وشراء الأدوات الخاص بصيد الصقور.

بيع وشراء أسلحة صيد الصقور.

متى ينتهي معرض الصقور والصيد السعودي ١٤٤٤ ؟

[ينتهي يوم السبت ٣ سبتمبر ٢٠٢٢] ؛ حيث قد انطلق معرض الصقور والصيد السعودي للعام الجاري في يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢م الموافق ٢٧ محرم ١٤٤٤ه‍ ، ومن المنتظر أن تنتهي فعاليات المهرجان في يوم السبت الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٢م الموافق ٧ صفر ١٤٤٤ه‍ أيضًا.

كم مدة معرض الصقور ؟

بعد توضيح متى يفتح معرض الصقور ومتى ينتهي ؛ تجدر الإشارة إلى أنه سوف يستمر معرض الصقور والصيد السعودي لمدة ١٠ أيام كاملة ؛ وذلك من أجل إتاحة الفرصة لجميع الأفراد المهتمين ببيع وشراء وصيد الصقور سواء من أبناء المملكة العربية السعودية أو دول الخليج من المشاركة في هذا المهرجان الذي يعد الأهم الأكبر في عالم الصقور على مستوى المنطقة بأكملها.