نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح معرض الصقور والصيد السعودي 1444 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح معرض الصقور والصيد السعودي 1444 هي معلومة تهم كافة الأفراد من عشاق صيد الحيوانات والصقور داخل وخارج المملكة العبية السُّعُودية نظرًا لما يشهده هذا المَعْرِض من فعاليات مميزة وأكثر من رائعة تجع جميع أبناء الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله في حالة ترقب لموعد هذا المعرض، وفي هذا الصدد؛ سوف يتم فيما يلي من سطور توضيح موعد معرض الصقور لعام 2022 – 1444 بالتفصيل.

معرض الصقور السعودي 2022

هو عبارة عن معرض يُقام على أرض المملكة خاص بالصقور ؛ حيث يُوفر لمرتاديه من الصقارين العديد من الفعاليات المميزة من أجل تحقيق الهدف الأساسي لإقامة هذا المعرض وهو تنمية صيد وتربية الصقور ، ومن ث ؛ تكون هذه الثروة من الصقور رافد على المستوى الاقتصادي والثقافي ، تُساعد على الاستفادة من الدور المهم للصقور في البيئة والتوازن البيئي فضلا عن تأصيل هذه الثقافة العربية الممتدة من الجذور إلى الأبناء، ويوفر معرض الصقور السعودي أيضًا ، ويهتم المعرض أيضًا بتوفير مختلف أنواع أسلحة صيد الصقور (المرخصة) التي يبحث عنها الصقارين ، ومستلزمات صيد الصقور والمعدات البيطرية وغيرها.

متى يفتح معرض الصقور والصيد السعودي 1444

(يوم الخميس 25 أغسطس 2022م) – ( 27 محرم 1444 هـ)؛ لقد أعلن نادي الصقور السعودي رسميَا عن موعد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض الصقور السعودي للعام الجاري ليكون في الأول من شهر سبتمبر أغسطس (اب) لعام 2022م وهو الموافق يوم السابع والعشرين من شهر محرم لعام 1444 هـ أيضًا أي ق بل موعد احتفالات اليوم الوطني السعودي الذي يتم الاحتفال به سنويا في يوم 23 سبتمبر.

وسوف تستمر هذه الفعاليات لمدة عشرة أيام كاملة ، حيث سوف ينتهي معرض الصقور والصيد السعودي ١٤٤٤ – ٢٠٢٢ في السبت الموافق الثالث ٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م وهو أيضا الموافق هجريًا يوم ٧ من شهر صفر لعام ١٤٤٤ه‍ وذلك وفق التقويم الميلادي والتقويم الهجري لأم القرى الجاريين على الترتيب.

مكان إقامة معرض الصقور السعودي 2022

في الرياض بمقر نادي الصقور؛ حيث لقد تم توضيح أيضًا أن مكان انطلاق فعاليات معرض الصقور داخل المملكة العربية السعودية سوف يكون في مقر نادي الصقور السعودي الواقع في ملهم بشمال الرياض ، وقد بدأت بوادر تلك الفعاليات مبكرًا ؛ حيث تم إقامة مزاد دولي لمزارع إنتاج الصقور بالنادي شاركت به نحو 14 دولة ولقد شهد هذا المواد عملية بيع أغلى صقور العالم حتى الآن المقدر ثمنه بمليون وسبمعامئة وخمسين ألف ريال سعودي (١٧٥٠٠٠٠ ريال) وهي تعادل أربعمائة وستة وستين ٤٦٦.٦ دولار أمريكي ولا يزال معرض الصقور يشهد أيضا حركة رواج وبيع وراء كبيرة لكل انواع الصقور وأدوات الصيد والأسلحة الخاصة بصيد الصقور.