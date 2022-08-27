نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة الدوري السعودي ، استحوذت مجموعة قنوات اس اس سي الرياضية علي البث المباشر لمباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الممتاز لكرة القدم ، فضلاً عن مجموعة كبيرة من مباريات منافسات الكرة في العديد من الدول العربية ، وتعتبر مجموعة قنوات SSC من أكبر شبكات قنوات الرياضة في المملكة العربية السعودية ، وإضافة لقدراتها الفنية العالية وطواقم التحليل الرياضية المحترفة ، تقوم شبكة قنوات ssc بنقل الماتشات عبر تقنيات بث رقمية عالية بجودات بين الـ HD ، 2K ، 4K ، وبتلك التقنيات تخدم كافة الأزواق وأجهزة الإستقبال والبث الحديثة ذات الجودة العالية ، ومن خلال مقال اليوم نتعرف علي ترددات القمر الصناعي عرب سات ونايل سات لقنوات SSC الرياضية الأشهر في المملكة. تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة الدوري السعودي في الخامس من إبريل 2021 أطلقت شبكة قنوات ssc علي القمرين الصناعيين العربيين نايل سات وعرب سات : تنقل قنوات شبكة ssc مباريات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

إضافة لذلك ، عدد قنوات الشبكة الرياضية هو 8 قنوات بالجودات المتطورة والمرتفعة.

أيضاً تضم شبكة ssc عدد 4 قنوات بث بتقنية الـ SD عادية الجودة.

ثم استحوذت المجموعة علي نقل مباريات كأس خادمين الحرمين الشريفين.

بالاضافة إلي مباراة كأس الاتحاد الآسيوي.

فضلاً عن ذلك تحصل علي حقوق نشر وبث مباراة كأس السوبر السعودي.

وأخيراً تحصل علي حقوق نقل نهائيات كأس العالم للأندية بنسختها الأخيرة بدولة الأمارات العربية المتحدة. تردد قناة ssc الرياضية علي قمر نايل سات تبث مجموعة قنوات ssc قنواتها الـ 12 علي القمر المصري نايل سات بالتوجيه التالي : التردد : 12523.

معدل الترميز : 27500.

ثم الاستقطاب : أفقي.

أيضاً معامل تصحيح الخطأ : 5/6 . فضلاً عن ذلك فقد انطلق دوري روشن السعودي لكرة القدم بتاريخ الخميس 25 – 8 – 2022 م. قنوات ssc الرياضية لمتابعة الدوري السعودي علي القمر الصناعي عرب سات تنقل قنوات ssc بثها علي القمر الصناعي العربي عرب سات بالترميز التالي : تردد النقل : 12418 .

ثم معدل الترميز : 27500.

أيضاً الاستقطاب : افقى.

وأخيراً معامل تصحيح خطأ : 3/4 . أيضاً يمكنكم حضور المباريات من خلال تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات بالمملكة. مباريات دوري المحترفين السعودي 2022/2023 تم الاعلان عن فرق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 2022/2023 ، وبدأت منافسات الجولة الأولي : بدأت فعاليات الدوري بمباراة العدالة والاتحاد والتي فاز فيها الاتحاد بنتيجة 3/0.

ثم الخليج في مواجهة الهلال ، وانتهت بنتجية 2 لا شيء لصالح الهلال.

أيضاً لعب الشباب أمام الباطن ، وفاز الهلال بثلاث أهداف للاشئ.

أما الطائي فد فاز علي الاتفاق بنتجية 2 إلي 1.

وغداً 27 / 8 / 2022 يواجه نادي الفتح فريق التعاون عند الساعة 5:45 م.

ثم يلعب النصر أمام الوحدة الساعة 8:00 مساءً.

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