انت الان تتابع خبر المرور السعودي يعلن عن مخالفة جديدة شائعة لايعلمها السائقون عقوبتها 2000 ريال .. تعرف عليها!والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للمرور السعودي حذرت السائقين من السير بالمركبة وهي بدون لوحة أمامية، وبينت أن ذلك يعتبر مخالفة مرورية تقع تحت عقوبات قانون المرور الذي قامت الحكومة السعودية باقراره تحت إشراف وزارة الداخلية.

وحسب قانون المرور السعودي، فإن العقوبة المالية لسير المركبة بدون لوحة أمامية تقع تحت جدول المخالفات رقم «5»، وتقدر ب 1000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 2000 ريال كحد أقصى.

وتشمل العقوبة أيضا اللوحات غير الواضحة أو التالفة.

نقل ملكية السيارة إذا كان المالك عليه مخالفات في ذات السياق أوضحت إدارة المرور أن المخالفات على مالك السيارة لا يمنع نقل الملكية لشخص آخر.

جاء ذلك في ردها على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: "ابغى انقل ملكية سياره بس مالكها عليه مخالفات والاستماره منتهيه.. اقدر ولا لا"، واجابت إدارة المرور بقولها: "‏‎مرحبا بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري. يسعدنا تواصلك."