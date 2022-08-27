نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية عن طريق بوابة أبشر للخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمات كثيرة للوافدين والمقيمين من العاملين داخل المملكة سواء للعمل أو الدراسة عن أنظمة الإقامة داخلها مع توفير الكثير من المعلومات حول أنظمة الإقامة والإجراءات المتبعة لها، وتأشيرات الدخول والخروج من المملكة، ومن هذه الخدمات (الاستعلام عن وافد هارب – خدمة بلاغ هروب برقم الإقامة – خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي ).

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية

ومن هذه الخدمات الخاصة بالإقامة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها سواء كانت منتهية أو صالحة، وتتاح هذه الخدمة بصورة إلكترونية من خلال الدخول على بوابة أبشر للخدمات، وفيه يتم إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي والضغط علي أيقونة “عرض”.

وتتاح هذه الخدمة الجديدة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية بوزارة الداخلية لان منها يتم معرفة موعد انتهاء الإقامة للوافد بكتابة رقم الرخصة الخاص به.

وتتيح هذه الخدمة العديد من الإجراءات أمام المواطنين الوافدين بالمملكة مع معرفة موعد تجديد هوية مقيم، ومع إتاحة هذه الخدمة الجديدة يحمي المقيم نفسه من فرصة التعرض للإجراءات النظامية المتبعة بالمملكة، والعقوبات القانونية الواقعة عليه في حالة المخالفة أو إهمال تجديد الهوية له في الموعد المحدد له.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد والمقيم

لتسهيل معرفة صلاحية الإقامة علي الوافد والمقيم لابد له من إتباع مجموعة من الإجراءات تسهل عليه معرفة صلاحية إقامته من إنتهائها ومن هذه الإجراءات والخطوات المتبعة ما يلي:

لابد من توافر رقم الإقامة الخاص بالمقيم أو رقم الحدود لتجديد هوية مقيم.

الدخول علي رابط وزارة الداخلية السعودي.

النقر علي رابط خدمة ألاستعلام عن صلاحية الإقامة.

إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي ثم الضغط علي أيقونة عرض.

كما يتم الاستعلام عن مدة الإقامة بالدخول علي موقع إدارات المديرية العامة للجوازات من خلال بوابة أبشر الجوازات.

في حالة المخالفة يأتي دور مديرية الجوازات بالمملكة وتقوم بتوقيع العقوبات علي المقيم المنتهية مدة إقامته، وتكون العقوبة هي بدفع غرامة مالية أو التعرض لعقوبة الحبس.

جدير بالذكر أن الجوازات السعودية قد قامت خلال الأعوام الماضية بعمل الكثير من التعديلات على منصة أبشر الإلكترونية، حتى يتمكن الوافدين من كافة الأمور الخاصة بهم من مكان واحد، ولذلك يجب على الأفراد بصفة دائمة القيام بتحديث البيانات الخاصة بهم على منصة أبشر الإلكترونية خاصة أرقام الهاتف الخاصة بهم، حتى لا يقابلوا عقبات في تجديد إقاماتهم أو غيرها.