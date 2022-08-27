طرق الحصول على المساعدة المالية الخاصة باللاجئين تعرف على التفاصيل

تستخدم المساعدات المالية لتوفير الخدمات و مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وتساعد على تلبية مجموعة متنوعة من الالتزامات والاحتياجات مثل: الحصول على الطعام والمياه وتوفير المأوى والرعاية الصحية، وتقدم المساعدة المالية للاحتياجات الأساسية وتكون بانتظام مرة واحدة كل شهرين أو مرة واحدة في أشهر الشتاء، وتقدم أيضًا لكسب الرزق ومنح تعليمية مرة واحدة، وللعلم بالشئ ليس كل اللاجئين حق الحصول على المساعدة ولكن تقدم إلى الأكثر ضعفًا ومن خلال معايير معينة.

معلومات عن المقابلة للحصول على المساعدة المالية

يبدأ الموظفين بالتعريف عن انفسهم لك.

المقابلة عباره عن اسئله وعليك الإجابة عنها بشكل واضح.

تسترق المقابلة ساعة واحدة تقريبا ويحدد ذلك من خلال عدد أفراد الأسرة.

يجب على مقدم الطلب الرئيسي الحضور والاستعداد للإجابة على جميع الأسئلة.

يجب على مقدم الطلب الرئيسي جامع بجميع بيانات أفراد الأسرة والتحدث عنهم والاجابة على أسئلة تخص الأفراد.

اذا اردت تحديد موعد آخر عليك أن تخبرهم بذلك قبل الموعد.

إذا شعرت بأن الاسئلة محرجة، يمكنك التواصل مع المسؤولين وتقديم الشكوى.

تقديم المساعدة المالية يكو خلال سنة ويتجدد بعد ذلك.

تتمكن من استلام النقود من خلال قزحية العين أو بطاقة المفوضية.

كيفية استلام المساعدة المالية

تصل المساعدة المالية إلى اللاجئين ملتمسي اللجوء من خلال تلقي رسالة نصية للتوجه إلى مكان الحصول على النقود.

إظهار هويتك : عن طريق بطاقتك الخاصة بالمفوضية لدى أمين الصندوق في مكتب البريد، يقوم بالمراجعة وبعدها يمكنك أن تستلم مساعدتك المالية.

مسح قزحية العين : مسح قزحية العين على الجهاز الخاص بذلك في مكتب البريد وتسليم المساعدة المالية مباشرة دون الحاجة للبطاقة، وعند هذه الخطوة تأكد من تثبيت ماسح قزحية العين عند نفس المستوى من عينيك.

المساعدات المالية للاجئين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي

يتلقى اللاجئون في ألمانيا مساعدة مالية تصل إلى 354 يورو شهريًا. بهذا الرقم تتقدم ألمانيا على الدول المضيفة الأخرى في المساعدات. لمحة عامة عن المساعدات المالية للاجئين في بعض دول الاتحاد الأوروبي. يوفر إجراءات لجوء عادلة لكل طالب الحماية ولكنه يضع أيضًا حدًا أدنى من المعايير الإنسانية والاجتماعية لرعاية اللاجئين وإيوائهم. وتشمل هذه المعايير “الحق في العيش والحماية الجسدية والعقلية. لكن على أرض الواقع قد يختلف مقدار وشكل هذه “المساعدة لضمان مستوى معيشي لائق لطالبي اللجوء الذين يسافرون من دولة أوروبية إلى أخرى.