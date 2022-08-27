نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن العام 1444 رتبة جندي للرجال عبر أبشر للتوظيف.. Jobs sa كيفية التسجيل في الامن العام للرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الامن العام 1444 وزارة الداخلية،اهتم عدد كبير من الطلاب بالالتحاق بمؤسسة الأمن العام حيث تعتبر من المؤسسات المهمة والمتميزة للغاية في المملكة العربية السعودية، والتي تخرج منها آلاف الطلاب الذين يعملون الآن في المجالات المتعلقة بالأمن القومي، وهى إحدى الجهات التابعة للوزارة تأسست مؤسسة الأمن العام في عام 1927 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، وهي جزء من وزارة الداخلية في الممملكة، وسوف نتعرف على

رابط التقديم على الامن العام

رابط التقديم على الامن العام 1444 توفر مؤسسة الأمن العام في المملكة العربية السعودية رابط رسمي للتقدم لشغل وظائف الأمن العام المختلفة، أو من خلال رابط موقع مديرية الأمن العام السعودي، ويمكن مع مراعاة أهمية استيفاء جميع الشروط اللازمة بحيث يمكن لمقدم الطلب الوصول إلى مديرية الأمن العام.

كيفية التقديم على الأمن العام 1444

• ادخل على بوابة توظيف أبشر “من هنا“.

• انقر فوق الوظائف المتاحة.

• حدد وظائف الأمن العام.

• الموافقة على شروط وأحكام التوظيف.

• انقر فوق علامة الاختيار الموجودة بجوار معايير التعيين.

• انقر فوق إرسال الطلب.

• أضف المعلومات الشخصية لمقدم الطلب بما في ذلك: (رقم الهوية الوطنية- جنس- تاريخ الميلاد- الحالة الإجتماعية- رقم هوية الأب- رقم الوظيفة المراد التخصص فيها).

• اضغط على خانة موافق.

• أدخل بيانات مقدم الطلب في استمارة طلب الوظيفة.

• انقر فوق التالي ثم انقر فوق حفظ.

• تحديد المؤهلات التي يحملها المتقدم للوظيفة.

• قم بتحميل المستندات اللازمة.

• انقر فوق حفظ.

• انقر فوق عرض وحفظ ثم أرسل الطلب.

موعد التقديم على الأمن العام 1444 رجال رتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام فى المواعيد التالية:

• بدء موعد التسجيل: يوم 29 محرم 1444 هـ. الموافق السبت 27 أغسطس 2022.

• آخر موعد للتسجيل: يوم 5 صفر 1444 هـ. الموافق الخميس 1 سبتمبر 2022.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام 1444

• يجب أن يكون المتقدمون من أصول سعودية باستثناء من نشأ مع والدين خارج المملكة العربية السعودية لخدمة الوطن.

• أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

• عدم الزواج من غير السعوديات.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو قيود قانونية.

• أن يكون الطول والوزن متناسبان مع اللوائح الطبية.

• إذا كان المتقدمون مؤهلين من خارج المملكة فيجب عليهم تقديم شهادة معادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

• اجتياز جميع امتحانات القبول والمقابلات الشخصية.

• يجب ألا يكون المتقدمون قد عملوا سابقًا في الأنظمة العسكرية.

• لا تخضع خدمة المتقدم في أحد المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية لإجراءات تأديبية.

• يتم تعبئة البيانات بشكل صحيح وكامل حتى لا يتم استبعادها في حالة وجود تناقضات أو نقص في البيانات.