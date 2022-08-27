نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية توضح طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية من أهم ما يبحث عنه المقيمين هذه الفترة، وذلك حرصا منهم على عد التعرض إلى دفع غرامات خاصة بعدم تمديد التأشيرات، وذلك بعد أن تم خلال الأشهر الماضية وقف الطيران من المملكة العربية السعودية إلى كافة دول العالم في ظل تداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد وقيام المملكة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من الإصابة به والحد من انتشار المرض.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد تقرر أن يتم تمديد صلاحية التأشيرة الخاصة بالزيارة للوافدين الموجودين داخل السعودية والتي من المقرر انتهائها أثناء فترة الدخول والخروج من المملكة، وقد أشارت الجوازات أنه سوف يتم تمديد تأشيرات الزيارات العائلية المنتهية بشكل آلي وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

تمديد تأشيرات المقيمين

وقد أوضح الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن التمديد سوف يكون بصورة آلية وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات لكافة الوافدين المشمولين بالأمر وذلك حسب ما ورد من وزارة الموارد البشرية بالمملكة والذين سيتم تمديد رخص العمل لديهم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد قامت خلال الفترة الماضية بالإعلان عن وقف حركة الطيران كليا مع عمل حظر كلي في بعض المناطق بالمملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

خطوات تمديد تأشيرة مقيم

يتم الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية .

يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية.

يختار المستخدم التأشيرات الإلكترونية.

يتم النقر على تمديد، وسداد قيمة الرسوم المطلوبة.

يذكر ان السعودية قد فرضت منذ عام 2017 رسوما على الوافدين المقيمين بالمملكة والمرافقين لهم، لا يتم تجديد الإقامة الخاصة بهم دون سداد هذه الرسوم .