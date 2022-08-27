جامعة الأمير سطام: توفير 750 مقعد قبول إضافيا في التخصصات النوعية‏

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عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز يوم أمس الجمعة الموافق 26 أغسطس على حسابها الرسمي على تويتر عن توفير 750 مقعد إضافي لقبول الطلاب والطالبات في التخصصات النوعية بكليات الجامعة بالمقر الرئيسي بمدينة السيح، وبمختلف كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة وبني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1444.

بوابة القبول لجامعة الأمير سطام بت عبد العزيز

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أن القبول بدأ يوم أمس الجمعة عبر بوابة القبول الرسمية الخاصة بالحامعة ، وسيكون القبول متاح لجميع الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من تقديم طلب سابق للقبول، وأعلنت أن آخر موعد للتقديم سيكون اليوم السبت 29/1/1444.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

من الجدير بالذكر أن جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز هي جامعة حكومية سعودية تقع في مدينة السيح بمحافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وتشرف عليها وزارة التعليم السعودية، ورئيس الجامعة حاليا هو الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي وذلك منذ شهر رمضان 1442.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز تحقق تقدم في النشر العلمي

حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز منذ عام 2021 تقدم كبير في النشر العلمي بمختلف المجالات العلمية المحكمة المصنفة في قواعد البيانات العالمية وخاصة في Scopus و Web of Science وأعلنت السجلات الإحصائية في عمادة البحث العلمي بالجامعة ارتفاع معدلات النشر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة، وأنها تجاوزت عن الـ1100 ورقة علمية حتى نهاية شهر مايو، وذلك وفقا لقاعدة بيانات Scopus.

وسجلت بيانات قواعد النشر العالمية ارتفاع بشكل مستمر لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز خلال الأعوام الماضية حتى عام 2021 والذي حققت فيه الجامعة مع نهاية شهر مايو المركز الرابع بين الجامعات السعودية في النشر العلمي، جاء ذلك وفقا لبيانات شبكة العلوم Web of Science، وتقدمت بذلك مرتبتين جديدتين عن ما أحرزته بنهاية عام 2020، حيث أنها احتلت المرتبة السادسة بين الجامعات السعودية وفقا لبياناتِ قواعد شبكة العلوم وسكوبس، حيث ازداد عدد البحوث المنشورة للجامعة عام 2020 عن حاجز الـ 1800 ورقة علميا، وفقا للبيانات المسجلة في ذلك الوقت.