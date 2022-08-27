رابط حجز موعد فحص تحليل الزواج وزارة الصحة 1444

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط حجز موعد فحص الزواج لدى وزارة الصحة على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة السعودية للمواطنين المقبلين على الزواج بهدف الكشف عن أي إصابة في أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية للأبناء، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أطلقت تطبيق إلكتروني يُدعى صحتى بهدف تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني بسيط في إطار رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بدلاً من الإجراءات الورقية والروتينية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية حجز موعد تحليل زواج كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية حجز موعد تطعيم أطفال، فتابعونا.

حجز موعد فحص الزواج

يقدم تطبيق صحتى التابع لوزارة الصحة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة خدمة حجز موعد فحص الزواج من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى تطبيق صحتى عبر حسابك في أبشر.

ثانياً ستجد أسفل التطبيق أيقونة المواعيد قم بالضغط عليها.

ثالثاً قم بالنقر على زر حجز موعد جديد.

رابعاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

خامساً قم بالضغط على حجو موعد فحص الزواج.

سادساً قم بإختيار المركز الصحي والعيادة المرادة.

سابعاً قم بتحديد موعد الزيارة حسب جدول المواعيد.

ثامناً قم بالنقر على زر موافق لتأكيد الحجز.

تاسعاً ستصلك رسالة إلى جوالك بتفاصيل الموعد.

رقم حجز وزارة الصحة

وفرتت وزارة الصحة السعودية إمكانية حجز موعد لتحليل الزواج من خلال الإتصال برقم وزارة الصحة الموحد وهو 937، وقد حرصت الوزارة دوماً على التواصل مع المواطنين بالعديد من الطرق للتسهيل عليهم والإجابة على كافة استفساراتهم.

وأخيراً نود أن نكون وفقنا في كتابة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوه الهام، ويُمكنكم التواصل معنا والإستفسار عن أي سؤال من خلال ترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنقوم بالرد عليكم خلال ساعات قليلة