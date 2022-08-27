توقعات آيفون 14 برو ماكس الجديد وميعاد الاصدار الاخير

من فترة لأخرى تصدر لنا شركة Apple هاتف يحتوي على الكثير من المميزات والتي تجعله رقم واحد في عالم التكنولوجيا، وبسبب تلك المزايا التي يمتلكها يتم بيعه بسعر غالي لا يقدر شرائه إلا رجال الأعمال ومن يمتلكون المال لكن شركة Apple في الغالب تصدر الهاتف بعدة مستويات، كل مستوى له سعر خاص به لذا فإن الفئات المتوسطة يمكنهم شراء الهاتف، لكن قبل أن يتم الشراء عليكم بمعرفة ما هي عيوب الهاتف وما هي مواصفاته.

عيوب iPhone 14 Pro Max

برغم حرص الشركة المصنعة على إصدار هاتف يحتوي على كثير من المزايا وأن يكون خالي تماما من العيوب، إلا أن يوجد بعض الإخفاقات في الهاتف والتي سنذكرها كالآتي:

يأتي شاحن الهاتف بسرعة 20 واط وتلك كانت صدمة للجميع بسبب وجود الكثير من الهواتف بسعر أقل وبسرعة 120 واط.

لا يحتوي الهاتف على وصلة AUX.

لا يحتوي الهاتف على وصلة AUX. الكثير يعتقد أن الهاتف لن يدعم طباعة الوجه وتلك الخاصية كان ينتظرها الكثير من محبي هواتف شركة APPLE.

مواصفات ومميزات iPhone 14 Pro Max

بعد أن ذكرنا العيوب علينا أن نذكر لكم ما هي المميزيات الموجودة بداخل الهاتف والتي تجعله دائماً الأفضل بين جميع أنواع الهواتف:

يمتاز الآيفون بالكاميرا الرائعة، لذلك فإن الكاميرا الخلفية جاءت بدقة 48 ميجابكسل.

الهاتف مصنوع من الزجاج لكن نؤكد لكم أن الزجاج قوي للغاية ومن الصعب كسره، كما أن جوانب الهاتف تم صنعها من الألومنيوم.

حجم شاشة الهاتف 6.7 بوصة.

ذاكرة الوصول الداخلية للهاتف أو الذاكرة العشوائية تصل إلى 8 جيجابايت.

الهاتف مصنوع من الزجاج لكن نؤكد لكم أن الزجاج قوي للغاية ومن الصعب كسره، كما أن جوانب الهاتف تم صنعها من الألومنيوم. حجم شاشة الهاتف 6.7 بوصة. ذاكرة الوصول الداخلية للهاتف أو الذاكرة العشوائية تصل إلى 8 جيجابايت. كما أن هذا الهاتف يدعم الهاتف جميع أنواع الجيل من بداية الثالث حتى الوصول إلى الجيل الخامس.

حيث أنه من المعروف أن الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقة عالية وجودة فائقة.

تاريخ إصدار iPhone 14