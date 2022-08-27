تعرف على طريقة التسجيل في جدارة الخدمة المدنية للمرة الأولى وأهم البيانات المطلوبة

يعد نظام جدارة منظومة توظيف إلكترونية هامة من ضمن الخدمات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وصولا لتوفير أكبر عدد من فرص العمل لمواطنيها لتحسين مستوي معيشتهم تحقيقا لرؤية 2030، فمن خلال جدارة يمكن لأي مواطن سعودي الإطلاع علي كل الوظائف الحكومية التي تعلن عنها الوزارات بالمملكة ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بالمملكة

خطوات التسجيل في جدارة للمرة الأولى:

هناك مجموعة من النصائح لابد علي المواطن من معرفتها خاصة من يقوم بالتسجيل في منظومة جدارة للمرة الأولي ومن هذه النصائح ما يلي :

زيارة الموقع الإلكتروني لمنظومة جدارة يقوم المواطن بالنقر علي أيقونة “تسجيل جديد”.

بعدها يتم كتابة مجموعة من البيانات منها ( رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالهجري – كتابة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة).

يتم الضغط علي عبارة استمرار الموجودة أسفل الصفحة الظاهرة.

لابد من التأكد من أن البيانات الشخصية المسجلة بقاعدة البيانات صحيحة ويظهر ذلك عند كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد وفي حالة عدم صحتها يتم كتابتها مرة آخري ومراجعة كل البيانات المدونة.

كتابة بيانات الحالة الصحية للمواطن مع تحديد نوع الإعاقة إذا وجدت.

يقوم المواطن بكتابة بيانات الاتصال لسهولة التواصل معه عند قبوله في احدي الوظائف المعلنة، ومن وسائل الاتصال التي من الضروري ذكرها ( البريد الإلكتروني) ويكون مسجل بشكل دقيق وصحيح.

لابد من المواطن الذي سبق له العمل في احدي الجهات الحكومية أو الخاصة أو لم يعمل من تحديد وضعه باختيار علامة صح أو خطأ عند السؤال وهو هل سبق لك أو لكي العمل في احدي الجهات الحكومية أو الخاصة؟

لابد للمواطن من تحديد الدرجة العلمية الحاصل عليها والتي علي أساسها تقدم للحصول علي فرصة وظيفية مع ذكر التخصص مع إرفاق أصل وصورة من وثيقة التخرج.

لابد للمواطن من تحديد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها.

لابد من المتقدم من تحديد نظام الدراسة سواء كان ( انتظام- انتساب – تعليم عن بعد).

لابد للمواطن من ذكر المعدل المئوي الذي حصل عليه والمسجل في الدرجة العلمية.

لابد للمواطن من تحديد نوع الدرجة العلمية الحاصل عليها (تربوية، غير تربوية + الدبلوم العام في التربية، أو غير تربوية).

لابد للمواطن من كتابة تاريخ تخرجه وهو( تاريخ تحرير الوثيقة واعتمادها من الجامعة مع تحديد اليوم والشهر والسنة)، ويعد تحديد التاريخ مطلب أساسي لاكتمال مصوغات التقديم.

عند عدم تحديد تاريخ التخرج يقوم المتقدم بالذهاب إلي قسم القبول والتسجيل بالمؤسسة التعليمية التي تخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة.

يقوم المتقدم بالإقرار بصحة كل البيانات المدونة عند التسجيل مع تأكيد الموافقة على الإقرار.

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة حفظ أسفل الصفحة لحفظ الطلب.

منصة جدارة الإلكترونية

يذكر ان منصة جدارة تعد واحدة من أهم منصات التوظيف التي أطلقتها الحكومة السعودية، للمساهمة في تقليل البطالة بين المواطنين، وقد قمنا اعلاه بذكر خطوات التسجيل الصحيحة في المنصة، ويجب مراعاة دقة البيانات التي يتم إدخالها، ففي حالة عدم صحتها قد لا يكون من حق المستخدم التقديم في الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها.