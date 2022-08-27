رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وما هي معايير الاستحقاق وشروط الأهلية

ننشر لكم في هذا المقال وعبر موقعكم المفضل “ثقفني” رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444، فقد ازداد البحث بشكل كبير عن رابط البرنامج ca.gov.sa للاستفادة من الدعم المقدم عن طريق التسجيل الإلكتروني، وقد أنشئ البرنامج لحماية الأسر الأكثر احتياجاً من الأثر المباشر وغير المباشر من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الدائرة في المملكة العربية السعودية، وكان البرنامج متوقف التسجيل فيه منذ عام 2020 حتى جاء القرار من جلالة الملك سلمان حفظه الله ورعاه بإعادة فتح واستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج مرة أخرى، لذلك ومنذ هذه اللحظة أصبح هناك عمليات بحث كبيرة عبر محرك البحث جوجل عن رابط التقديم في حساب المواطن وما هي معايير الاستحقاق والشروط المطلوبة، وهذا ما سوف نتناوله معكم بالتفصيل في هذا المقال.

رابط التسجيل في حساب المواطن

يجب في البداية الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني ca.gov.sa.

الخطوة الثانية يجب إدخال اسم المستخدم وهو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على زر “دخول”.

كما يمكن الدخول أيضاً من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بالنقر على الأيقونة الخاصة بذلك والموجودة أسفل الصفحة الرئيسية.

الضغط على “تفاصيل الطلب” وتقوم بتعبئة بيانات الطلب مع ضرورة تحري الدقة عند ملئ البيانات الموجودة في استمارة التسجيل الإلكترونية.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات وإرفاق كافة المستندات والضغط على حفظ يتم النقر على زر “تقديم الطلب”.

معايير الاستحقاق حساب المواطن

تتألف معايير الاستحقاق الخاصة ببرنامج حساب المواطن من معيارين. المعيار الأول عدد وأعمار أفراد الأسرة المستحقة للدعم. والمعيار الثاني مجموع الدخل الشهري للأسرة. ويمكنكم التأكد من ذلك من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن الموجودة على الموقع.

شروط حساب المواطن الجديد 1444

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفره في المستفيدين من دعم البرنامج. وهذه الشروط كالتالي:- أولاً شرط الجنسية فيجب أن يكون المستفيد من البرنامج سعودي الجنسية. والشرط الثاني الإقامة يجب كذلك أن يكون مقيم داخل الأراضي السعودية. وثالث الشروط هو أن تتوافق البيانات مع جهات الاختصاص ذات العلاقة.

ما المقصود بمصادر دخل أخرى

هو أي دخل من أي مصادر أخرى كبرامج الدعم الحكومية، حافز ساند، مكافئة الأئمة، وكذلك الدخل الناتج من الاستثمارات المالية، عوائد الأصول العقارية، عوائد الأعمال الحرة.