طريقة الاعتراض على الخروج النهائي من السعودية. .. وهذه طريقة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

وبعد مدة من ذلك القرار تم إضافة أيقونة الاعتراض على منصة قوى من اجل ان يتمكن صاحب العمل من تقديم الاعتراض على إصدار تاشيرة الخروج والعودة أو تاشيرة الخروج النهائي.

كما بالإمكان إلغاء التاشيرة في حالات سوف نتعرف عليها وعلى طريقة تقديم الاعتراض أو إلغاء التاشيرة عبر منصة وزارة الداخلية ومنصة ابشر التي تقدم مجموعة من الخدمات لعملاء المنصة والجوازات ومنها التأشيرات الخاصة بالخروج والعودة أو الخروج النهائي.

طريقة الاعتراض على الخروج النهائي

يتمكن صاحب العمل من الاعتراض على تأشيرة الخروج النهائي التي يقوم العامل من الوافدين بتقديمها عبر منصة أبشر، وذلك في بعض الحالات منها أن يكون العامل قيد التوقيف لأسباب أمنية أو اسباب حقوقية ويتم تقديم الاعتراض من خلال منصة قوى والتي توفر لصاحب العمل الدخول على حسابه ثم الخدمات الإلكترونية ثم خدمات الموظفين. اختيار ايقونة تقديم اععتراض وتعبئة البيانات المطلوبة من قبل صاحب العمل.

إلغاء تاشيرة الخروج النهائي

يتمكن صاحب العمل من خلال خدمات الأعمال على منصة أبشر من تقديم طلب إلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر الحساب الخاص بالمنشأة وذلك وفق مجموعة من الشروط ومتطلبات الخدمة التي توفرها منصة وزارة الداخلية ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر أعمال وتسجيل الدخول من خلال حساب المنشأة أو صاحب العمل.

الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار إلغاء تأشيرة خروج نهائي.

اختيار خدماتي ثم خدمات عامة ثم التأشيرات ومنها إلغاء تأشيرة خروج نهائي.

تعبئة البيانات المطلوبة بعد الموافقة على الشروط. وإرفاق الأوراق التي تدعم الطلب.

ثم تقديم طلب إلغاء التأشيرة.

شروط إلغاء تأشيرة خروج نهائي

تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب التعرف عليها قبل التقديم على طلب إلغاء لعامل من خلال صاحب العمل ومن هذه الشروط: