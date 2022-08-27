نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور 1444 .. طريقة التسجيل في نظام نور وتحديث بيانات نظام نور الجديد للطلاب والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد نظام نور أحد الأنظمة التي أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فهو برنامج خاص بجميع العمليات التعليمية، وهو نظام قائم ليربط بين جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم والمديريات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام نور

الهدف من نظام نور السعودي هو توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة للطلبة والمعلمين، وأولياء الأمور ومن هذه الخدمات :

• إعلان نتائج الطلاب في الامتحانات لجميع المراحل الدراسية.

• إطلاع أولياء الأمور من خلال هذا النظام علي نتائج أولادهم في الامتحانات، لمتابعة نتائجهم وتحسين تحصيلهم الدراسي.

• من خلال البرنامج يسهل التواصل مع أولياء الأمور والطلاب.

• يستفيد من هذا البرنامج أيضآ المعلمين في إدخال نتائج الطلاب من خلال قاعدة البيانات التي يرتكز عليها البرنامج.

• يستطيع أولياء الأمور التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، من خلال تسجيل الطلاب إلكترونيا.

• من خلال نظام نور يستطيع المعلمين والمعلمات و الموظفين وشاغلي الوظائف التعليمية تحديث بياناتهم.

• من خلال نظام نور يتم تسجيل الطلاب الجدد والتعرف على الجداول الدراسية والمقررات وخطة العام الدراسي.

• من خلال نظام نور يمكن الحصول على إشعارات الطلاب الشهرية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور

• شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة مع إحضار صورة منها.

• إحضار صورة شخصية للطالب.

• إحضار شهادة بالتطعيمات مع صورة منها.

• إحضار كارت العائلة وصورة منه.

خطوات التسجيل في موقع نور

• يتم الدخول علي موقع وزارة التعليم للخدمات الإلكترونية.

• يتم الدخول إلى صفحة نظام نور

• وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التي أخذها الطالب من المدرسة.

• يتم الانتقال إلى صفحة جديدة، تقوم بإدخال كلمة سر جديدة، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال ثم تعبئتها واختيار موافق.

• في الصفحة التالية تظهر عدد من الخانات على يمين الشاشة فيها كلمة “تقارير”، يتم الضغط عليها، وهي التقارير التي يتم الاستعلام عنها، وهي : (تقرير الغياب – تقرير الجدول الدراسي – كشف متابعة المخالفات – إشعار الدرجات – طلب تذكرة داخلية مخفَّضة للطلاب السعوديين – شهادة تعريف طالب منتظم – كشف درجات أعمال السنة).

• يتم الدخول لنظام نور بالسجل المدني أو رقم الهوية.

• اتباع الخطوات وإرفاق المستندات المطلوبة مع تسجيل البيانات وإرفاقها بالسجل الصحي والصور الشخصية وتقديمها للمدرسة المقبول بها الطالب.

يذكر ان نظام نور يعتبر من أفضل المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها على مدار الاعوام السابقة في السعودية، حيث تلقى إقبالا كبيرا من الطلبة والمعلميين وأولياء الأمور، نظرا للخدمات التي تقدمها لهم، بالإضافة إلى سهولة استخدامها، كما تحرص وزارة التعليم على تطوير أداء المنصة كل فترة حتى يصبح من السهل استخدامها للجميع