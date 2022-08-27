نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة التسجيل في نظام نور للأطفال في مرحلة الروضة للعام الدراسي 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا الوقت من العام يتم سعي أولياء الأمور بالمملكة للتقدم لتسجيل أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال ومن أشهر المواقع التي يذهبون إليها والمتخصصة في التسجيل موقع نور التربوي، حيث تتم هذه الفترة فتح باب التسجيل في موقع نور التربوي لمرحلة الروضة ( رياض الأطفال)

للعام الدراسي القادم 1440-1441 ، وتعد هذه الخدمة الإلكترونية من ضمن خدمات نظام نور التربوي حيث حرصت وزارة التعليم السعودي علي نشر هذا الموقع الإلكتروني نظام نور حرصآ علي توفير وقت وجهد أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال.

وتطالب وزارة التعليم من جميع أولياء الأمور من ضرورة قراءة جدول الروضات في موقع نور لمعرفة الروضات القريبة من منازلهم مع الإطلاع علي كل الأماكن الفارغة والتي يمكن أن يتواجد فرص لكل طفل ليكون بها ويحصل علي حقه في التسجيل، ولابد لولي الأمر أن يتأكد من الروضة الراغب في تسجيل أبنه بها بأن تكون معتمدة ضمن برنامج نظام نور ويتم الإعلان عن بدأ التسجيل بمرحلة رياض الأطفال من خلال إدارة التعليم لكل منطقة داخل المملكة.

طريقة التسجيل في موقع نظام نور

ويمكن لولي الأمر الدخول عليه بإنشاء حساب جديد باسم المستخدم وكلمة السر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور التربوي

يتم الدخول علي موقع نظام نور

كتابة البيانات الأساسية وهي ( السجل المدني للطفل – أسم الطفل – تاريخ ميلاد الطفل – اسم ولي الأمر – رقم الجوال – رقم جوال آخر – أسم الحي – أسم الروضة).

السجل المدني للطفل – أسم الطفل – تاريخ ميلاد الطفل – اسم ولي الأمر – رقم الجوال – رقم جوال آخر – أسم الحي – أسم الروضة). تقديم شهادة التحصينات الأساسية كاملة البيانات .

تنفيذ إجراءات الكشف الطبي من المستشفى أو المركز الصحي أو الوحدة الصحة المدرسية .

تقديم صورة من بطاقة العائلة مكتوب فيها أسم الطفل ( للأطفال السعوديين ) أو صورة من شهادة الميلاد .

من ليس معه شهادة ميلاد يقوم بإحضار خطاب تسميم من الوحدة الصحية أو المستشفى أو المركز الصحي.

يقوم بتشخيص الطفل فريق متخصص أو يكون لديه تقرير من جهة مختصة ومعتمده .

مستند عن مكان السكن.

تقديم أصول المستندات لمطابقتها مع الاسم وتاريخ الميلاد مع عدم الاحتفاظ بها .

نظام نور الجديد 1444

هذا وخلال الأعوام السابقة تم إجراء العديد من التحديثات الخاصة بمنصة نظام نور، وذلك حتى تتناسب مع كافة التطورات التكنولوجية، وتتواكب مع الاحتياجات الخاصة بالطلبة، حيث يمكن عن طريق منصة نظام نور الإلكترونية القيام بالإطلاع على نتائج الطلبة والتقديم في الصف الاول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، كما يمكن الإطلاع على الجداول الخاصة بالطلبة في المراحل المختلفة.