نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فائض التأمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت هيئة النقد في المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات والتي تشمل من بينها تأمين الشركات بها وفقًا للائحة التنفيذية، ويحتاج البعض التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فائض التأمين الذي يساعد في التفرقة بين التأمينات الاجتماعية والتعاونية؛ وهذا ما سوف نقدمه لكم من خلال السطور القادمة في المقال.

الاستعلام عن فائض التأمين

تعد شركات التأمين من الشركات التي تساعدك في المحافظة على حقوقك، وتقدم لكل المسجلين بها العديد من العروض على مدار العام، ويقسم الفائض التأميني ما بين شركة التأمين المشترك بها والشخص المشترك.

قامت هيئة النقد بتقديم المساعدات المختلفة لأصحاب الشركات السعودية المختلفة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 70 للائحة التنفيذية لهيئة النقد، ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن التأمين الفائض وذلك من خلال أحد المواقع الإلكترونية، ونقدم لكم خطوات الاستعلام فيما يلي:

قم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية لموقع الاستعلام عن التأمين الفائض التعاونية.

ادخل هويتك واكتب رقم إقامتك في حالة أنك من المقيمين بالمملكة.

أكد على الزر المكتوب عليه لست روبوت.

الآن سوف تجد على الشاشة قائمة بها كافة التفاصيل الخاصة بالتأمين الفائض للأشخاص المشتركة في الشركة التعاونية بالمملكة.

طباعة وثيقة تأمين بدل فاقد

يمكنك أيضًا من خلال الخدمات المقدمة عبر وزارة النقد أن تطبع وثيقة فقدتها أو تالفة، وذلك من خلال الخطوات التي نقدمها فيما يلي:

قم بالولوج إلى الموقع الخاص بالشركة التي ذكرناها في الأعلى.

أرسل بلاغًا للشركة على البريد الإلكتروني الخاص بها لفقد وثيقة التأمين الخاصة بك.

يحتاج منك الموقع صورة للهوية الخاصة بك فقم برفعها.

اكتب رقم الجوال للتواصل معك.

اكتب بريد إلكتروني تستطيع الشركة التواصل معك من خلاله.

الآن قم بطباعة الوثيقة الظاهرة أمامك على الشاشة.

في نهاية مقال الاستعلام عن فائض التأمين فقد قدمنا لكم خطوات الاستعلام عنه من خلال المنصة الإلكترونية المقدمة من هيئة النقد، كما عرضنا لكم طريقة الاستعلام وطباعة وثيقة تم فقدها، وننصحك بالتعاون مع شركات التأمين الكبرى للاستفادة من عروضها.