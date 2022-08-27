هل تريدون التعرف على تفاصيل تمديد الزيارة العائلية لليمنيين 2022 / 1444 ابقوا معنا، وتابعوا سطور هذا المقال لكي تتعرفوا على جميع التفاصيل التي تريدون الحصول عليها لكي تتمكنوا من أمر التمديد في الزيارة العائلية، وذلك بعد تداول الكثير من الأخبار التي أقرت بأن أمور التمديد أصبحت قائمة مرة أخرى بعدما كانت معطلة منذ فترة، فتعالوا معنا نتعرف على تفاصيل هذا الأمر.

تفاصيل تمديد الزيارة العائلية لليمنيين 2022 / 1444

بعد سماعنا بأمر تمديد الزيارة العائلية للأشخاص اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكمية التساؤلات التي طرحت حول الأمر، وددنا أن نتباحث الأمر لنرى مدى جديته، وحقيقته، حيث أن السعودية تسمح للأشخاص القاطنين على أراضيهم باستضافة الأهالي، أو الأقارب شرط أن يكونوا من الدرجة الأولى، والمعروف أن التأشيرة الخاصة بالزيارة لها ضوابط، وشروط، وكذلك لها مدة محددة، وقد تم وقف أمر التمديدات منذ فترة كما ذكرنا لكم من قبل، ولكن للأسف كل ما تم سماعه عن أمر عودة التمديدات ما هي إلا أنباء متداولة فقط، ولا يوجد هناك أي شيء جدي تم إطلاقه من أي جهة رسمية حتى الآن بخصوص هذا الأمر، ونحن في انتظار الوصول إلى أنباء حصرية عن هذا الأمر لنقوم بطرحها إليكم.

طريقة تمديد الزيارة العائلية في السعودية

على الرغم من أن الأنباء لم يتم تأكيدها حول ماهية أمر التمديد. ولكننا سنوضح لكم الطريقة التي تقومون من خلالها بتمديد الزيارة، وكذلك هذه الخطوات ستجعلكم على اطلاع دائم بمدى سريان الأمر من بطلانه، فهيا معنا.

سندخل على الموقع الرسمي الخاص بالخدمة التابعة للتأشيرات الإلكترونية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.

سنضغط على اختيار خدمات المواطنين والمقيمين.

سنقوم بالولوج إلى الخدمات الخاصة بالمقيمين، وليس المواطنين، ونقوم بالضغط عليها.

سنجد اختيار يسمى طلب زيارة عائلية للمقيمين، ونذهب على كلمة تقديم

تلك الخطوة ستطلب منا عملية تسجيل الدخول من خلال رقم بطاقة الإقامة.

ومن ثم ستطالب بزيارة عائلية، وتدخل البيانات المطلوبة منك، وتحفظ الطلب

،ويمكن بعدها أن تطالب بتمديد الزيارة عندما يصبح ذلك متاح.

هذه هي كافة تفاصيل تمديد الزيارة العائلية لليمنيين 2022/1444 وعليكم مواكبة التطورات من خلال الرابط الذي تركناه لكم، فستجدون به كل ما ستحتاجون إليه.