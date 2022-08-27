نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1444 بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خطوات الاستعلام عن تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر من أهم الخدمات التي تتيحها الجهات المختصة ببرنامج الدعم الإضافي للمواطنين المستفيدين من برنامج الدعم الإضافي حساب المواطن الجديد 1444.

حيث يتم تحديث بيانات حساب المواطن إلكترونيا وتعد هذه من طرق التحول الرقمي. الذي تسعى حكومة المملكة لتحقيقها في رؤية 2030 وتوفير الوصول الإلكتروني لجميع الخدمات. لذلك سنزودك بكافة المعلومات حول كيفية تحديث حساب المواطن عبر بوابة أبشر.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

تعد خطوة تحديث بيانات مستفيدي برنامج دعم حساب المواطن من الخطوات الهامة التي تسبق إعلان أهلية المستفيدين من البرنامج. حيث يوفي البرنامج للمواطنين خدمة تحديث البيانات حتى يتم وصول الدعم للأفراد المستحقة لصرف راتب حساب المواطن. تعرف على رقم استعلام حساب المواطن الجديد.

لذلك يدعو البرنامج قبل موعد إعلان أهلية حساب المواطن المستفيدين من ضرورة تحديث البيانات. وتوجد طريقتين لتحديث البيانات سوف نذكرهم عبر الفقرات التالية. وضحنا عبر موقع ثقفي كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل.

تحديث حساب المواطن النفاذ الوطني

يوفر البرنامج للمستفيدين من تحديث البيانات بطريقة مباشرة من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية.

الضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

يجب الآن تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتضمن (رقم الهوية / اسم المستفيد/ رقم الجوال) المسجل بها الفرد في حساب أبشر.

قم بتدوين كلمة السر في حساب أبشر.

قم بتسجيل الدخول على حساب العميل ومن ثم يجب تحديث بيانات حساب المواطن.

تحديد البيانات المراد تحديثها (بيانات عامة / بيانات الحساب المصرفي / بيانات الدخل الشهري / بيانات العقار / بيانات المعالين).

أخيرا بعد التأكد من تدوين البيانات الصحيحة قم بالضغط على حفظ البيانات.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

علاوة على ما سبق ذكره يتثنى للمستفيد الاستعلام عن مبلغ الدفعات والاستعلام عن موعد صرف الدفعة القادمة وذلك من خلال التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة حساب المواطن.

تسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور.

تحتاج إلى النقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر فوق علامة التبويب “دراسة الأهلية”.

أدخل رقم الهوية للمستفيد.

انتظر بضع لحظات حتى يتم نشر تفاصيل المستلم والتحقق من حالة الدفع.

بالإضافة إلى ذلك، أكد البرنامج أنه في حالة حذف الحساب ، يمكنك إعادة التسجيل في البرنامج بعد 30 يومًا من حذف الحساب. أيضا تعرف على كيفية تقديم طلب اعتراض حساب المواطن عبر النفاذ الوطني.

شروط التسجيل في حساب المواطن الجديد

من الجدير بالذكر أن برنامج حسابات المواطنين وضع بعض الشروط والضوابط التي تتيح للفرد التسجيل والحصول على الراتب الشهري. ومن أهم شروط التسجيل في البرنامج التالي: