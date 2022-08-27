كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1444 وكيفية طباعته عبر تطبيق البنك

كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1444، يعود أهمية وجود إيصال لكافة الحوالات والمعاملات المالية البنكية، هو التأكد من أن العملية تمت بنجاح، كما أن الشخص الذي يقوم بالحوالة، يكون لدية رغبة في أن يعرف ما إذا كانت الحوالة المالية قد وصلت للشخص الآخر أم لا، ليس هذا فحسب، بل أن هذا الإيصال يحتوي على الكثير من المعلومات، هذه المعلومات تكون هامة بشكل كبير بالنسبة للشخص الذي يقوم بإرسال الحوالة، والشخص المرسل إليه.

كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1444

حتى يمكن لأي شخص استخراج إيصال للتحويل البنكي، هناك بعض الخطوات البسيطة والسريعة التي يجب أن نقوم بها، والتي سوف تسفر في نهاية الأمر على استخراج إيصال بنكي.

علينا أن نقوم ببداية الأمر بتحمل تطبيق الراحي وتثبيته على الهاتف الجوال، ثم نقوم بفتح ذلك التطبيق، ونقوم بعملية تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف يعرض أمامنا عدة خيارات علينا أن نقو بالضغط على إحداها، فنقوم بالدخول على عرض الوضع المالي الحالي.

ثم نقوم أيضًا بالنقر على عرض تقويم المعاملات.

بينما يكون علينا أن نقوم بالدخول على التاريخ الذي تمت فيه الحوالة، وذلك من خلال التقويم الذي يكون معروض أمامنا.

بعد ذلك نذهب للقائمة الخاصة بالعمليات، ونقوم باختيار الحوالة.

بينما نكون وصلنا لنهاية المطاف، فلا تبقى سوى اختيار أيقونة استعراض تفاصيل الحوالة، وسوف يظهر لنا كافة معلومات تلك الحوالة.

طريقة طباعة ايصال تحويل الراجحي

كما فعلنا من قبل نقوم بفتح التطبيق، ثم نقوم بتسجيل الدخول في الحساب الخاص.

بعد ذلك علينا أن نقوم بالاتجاه نحو أيقونة إجمالي الرصيد، ثم نضغط منها على الوضع المالي.

ثم نقوم بعد ذلك بالنقر على التقويم الخاص بالعمليات. ونقوم بتحديد التاريخ الخاص بالمعاملة.

بعد ذلك نقوم بالدخول على الحوالة التي نريدها.

ثم نقوم باختيار الأيقونة التي تحمل اسم PDF.

وهنا سوف يتم طباعة الإيصال خلال ثواني معدودة.

في نهاية ذلك المقال، نكون قد قدمنا لحضراتكم. المحتوى الذي تبحثون عنه. والذي سوف يعينكم على معرفة كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1444. وذلك بكل بساطة وفي وقت وجيز جدًا.