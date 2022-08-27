نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفوا على شروط الامن العام 1444 وطريقة تقديم وظائف الأمن العام أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الامن العام 1444، بما أن موعد فتح أبواب التقديم اقترب تزايد البحث في السعودية عن شروط الامن العام جندي 2022. وسيشغل كل المتقدمين الذين سيتم قبولهم وظائف عسكرية في مديرية الأمن العام، هذه الأخيرة هي من أبرز المؤسسات في المملكة، وبموجب شروط القبول في الامن العام 1444 يتم قبول المواطنين السعوديين، وهذه المؤسسة تسعى لتوفير الأمن والاستقرار الدائمين ومحاربة مظاهر الإجرام والمخدرات وغيرها، وقد تأسست سنة 1927م بعد توحيد المملكة من طرف الملك عبد العزيز آل سعود، وسنذكر لكم في هذا المقال كل تفاصيل شروط قبول الامن العام 1444 لكي يتحقق كل شخص راغب في التقديم من توفرها ويضمن قبول طلبه الذي يتم تسجيله إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية أبشر للتوظيف، تابعوا معنا.

شروط الامن العام 1444

وضعت المديرية المعنية شروط الامن العام 1444 وهي لائحة تتضمن كل الأمور التي يجب أن تتوفر في المتقدمين. وبما أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين للتقديم بدأ البحث عن شروط تقديم الامن العام جندي 1444، ولكي يتمكن كل مواطن من الالتحاق بإحدى الرتب العسكرية الشاغرة جندي رجال يجب أن يتقيد بكل المتطلبات الضرورية، ويثبت توفر شروط القبول في الامن العام 2022 وهي كما يلي:

أول شرط أساسي الجنسية السعودية على أن تكون نشأته في أراضي المملكة أيضا. ما عدا من نشأ مع والده السعودي خارجها من أجل العمل

أن يكون حاملا للثانوية العامة أو ما يعادلها، وإن كانت صادرة من خارج السعودية عليه أن يقدم للجهات المعنية قرار معادلة الشهادة.

بالنسبة للسن يجب أن يكون أكثر من سبعة عشر عاما، ولا يزيد عن 30 سنة.

كذلك عليه أن يجتاز اختبار القبول المبدئي، مع الفحص الطبي واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

إن كان متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية، ولا يكون قد سبق وعمل في جهة عسكرية. ولم يسبق وأن حكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة العامة.

تقديم الأمن العام رجال 1444

مديرية الأمن العام السعودية فتحت إمكانية استقبال طلبات المتقدمين بشكل إلكتروني فقط دون الذهاب للمؤسسات التابعة للمديرية. ويتم ذلك من خلال بوابة ابشر توظيف على الإنترنت، والتي تقدم خدمات كثيرة لجميع المواطنين السعوديين. مثل التسجيل في الوظائف والاستعلام عن نتائج القبول وغيرها. ويمكن التقديم لمن تتوفر فيهم شروط قبول الامن العام 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك أن تدخل إلى بوابة أبشر للتوظيف من خلال الإنترنت

ثانيا: بعد ذلك اضغط على أيقونة الوظائف المتاحة على الموقع الإلكتروني

ثالثا: يختار وظيفة جندي من ضمن الوظائف المتاحة، ويطالع كل الشروط الواردة بالموقع ويوافق عليها

رابعا: يضغط على زر تقديم الطلب، ثم يعبئ كل البيانات المطلوبة، ثم يضغط على كلمة التالي ويقوم بالحفظ. وبهذا يكون قد أتم التسجيل.

موعد تقديم الامن العام أبشر للتوظيف 1444

من المقرر أن يتم فتح أبواب تسجيل وظائف الأمن العام 2022 في المملكة العربية السعودية عما قريب. وسيكون ذلك بتاريخ يوم السبت المقبل بتاريخ 29 من محرم 1444 الموفق للسابع والعشرين من شهر أوت 2022. وسيستمر التسجيل لأسبوع كامل لتغلق أبواب التقديم يوم الخامس من شهر صفر 1444 الموفق لتاريخ الفاتح من شهر سبتمبر 2022 ويكون عبر ابشر توظيف.

لقد بدأ بالفعل تقديم الأمن العام 1444 ابشر توظيف ابتداء من اليوم، وشهدت البوابة إقبالا كبيرا من طرف المتقدمين الذين يريدون شغل إحدى الوظائف الشاغرة. وقد نوهت الإدارة على ضرورة التحقق من صحة كل البيانات أثناء التسجيل بشكل إلكتروني وتحري الدقة في ذلك من أجل ضمان قبول الطلبات. إلى جانب ذلك يجب توفير كل المستندات اللازمة فمن دونها لن يتمكن الشخص من إتمام كل الأساسيات.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مقال شروط الامن العام 1444 وهو موضوع يهم الفئات التي ترغب في التقديم للوظائف الشاغرة التي سيعلن عنها، وذكرنا لكم أهم شروط قبول الامن العام 2022 وطريقة التقديم.