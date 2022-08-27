كيفية التسجيل في الدعم السكني 1444 بالخطوات وشروط التسجيل الجديدة للحصول على الدعم

التسجيل في الدعم السكني للحصول على الدعم، أطلقت وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقاري برنامج الدعم السكني عام 2018 بغرض توسيع الرقعة الجغرافية في المملكة العربية السعودية و تحقيق بيئة حيوية للمواطن السعودي، لذلك يقدم البرنامج دعم مادي مالي إلي المستفيدين من الدعم لكي تستطيع الأسر التي لا تملك مسكن للعيش به امتلاك مسكن للعيش به، وفي ظل الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة السعودية تسعى المملكة على يحصل 70% من الأسر السعودية على مسكن خاص به، كما يمكن للجميع من المواطن أو المواطنة التقديم في الدعم السكني ولكن في حالة توافر الشروط التي حددتها وزارة الإسكان.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني 1444

لقد وضحت وزارة الإسكان السعودية طريقة التقديم في الدعم السكني للحصول على التمويل والدعم وهو عبر بوابة سكني الإلكتروني وسيتم مراجعة الطلب والرد على الطلب بالقبول أو بالرفض، وطريقة التسجيل هي:

التوجه إلى موقع سكنى الإلكتروني.

قم بالضغط على التسجيل في سكني.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال.

سيتم إرسال رسالة برقم التفعيل.

قم بإدخال الرقم في الخانة المخصص لها،

ثم قم بملئ البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني، كلمة مرور الحساب، رقم الجوال، رمز التفعيل).

ثم قم بملئ البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني، كلمة مرور الحساب، رقم الجوال، رمز التفعيل). قم النقر على أيقونة تسجيل.

تقديم طلب الدعم.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة التقديم.

سيظهر أمامك شروط وضوابط الحصول على دعم برنامج سكني قم بقراءتها جيدا ثم الموافقة عليها.

بعد ذلك سيتم عرض بعض الأسئلة للتحقق من أهلية المتقدم من أهلية المتقدم (الأسئلة عبارة عن حال المسكن عدد وأعمار أفراد الأسرة، هل حصلت على الدعم من قبل، الدخل الشهري).

قم بالإجابة على الاسئلة بشكل دقيق وصحيح.

انتظر قليلا وسيتم عرض إذا تم قبول الطلب وبعد ذلك سيتم تحديد موعد للحصول على الدعم.

وفي حالة رفض الطلب سيتم عرض أسباب عدم أهلية المتقدم.

شروط التسجيل في الدعم السكني

يستهدف الدعم السكني الأسر السعودية التي لا تمتلك مسكن أو مأوى للعيش به ولذلك وضعت وزارة الإسكان هذا الدعم لتحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي، والشروط هي:

لابد أن يكون المواطن المتقدم للدعم من أصل سعودي أي سعودية الجنسية (يستثني من ذلك المرأة الغير سعودية ولكنها ترعى أبناء سعوديين).

تكون إقامته الدائمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عام.

عدم امتلاك المتقدم أو أي فرد من الأسرة وحدة سكنية مسجلة باسمه بحد أقصى أخر 5 سنوات.

ألا تكون قد حصلت الأسرة على الدعم السكني مسبقاً أو قد تم رفض الطلب من قبل.

يشترط ألا تكون الأسرة تستفيد من دعم حكومي.

يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة الحصول على الدعم اذا كانت تعول الأبناء.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الدعم السكني

لكي يتم الموافقة على طلب التسجيل لابد من دراسة الطلب والتأكد من صحة البيانات من خلال المستندات والأوراق وهي: