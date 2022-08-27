رابط تقديم في الأمن العام ابشر للتوظيف 1444 jobs.sa لحاملي الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم في الأمن العام ابشر للتوظيف 1444، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب قطاع الأمن العام عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام لحاملي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من المواطنين السعوديين، وبعد إجراء الفرز الأولي من جانب إدارة القبول والتسجيل، فسيتم إعلان أسماء المقبولين على رتبة جندي ممن انطبقت عليهم شروط القبول في الأمن العام 1444، ومن خلال المقال نوفر رابط التقديم على وظائف الأمن العام العسكرية، بالإضافة إلى توفير شروط الأمن العام الواجب توافرها في شخص المتقدم.

رابط تقديم في الأمن العام 1444

تبدأ منصة ابشر للتوظيف العسكري اليوم السبت بتاريخ السابع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر محرم لعام 1444هـ في استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للرجال المنطبق عليهم شروط القبول في الوظائف العسكرية المتاحة عبر منصة ابشر للتوظيف.

وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للأمن العام للرجال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي بالقطاع العسكري، وخصصت هذه الوظائف للمواطنين السعوديين أصلاً ومنشأً.

كما أكدت إدارة القبول المركزي على أن تقديم الأمن العام السعودي سيتم عن طريق منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية وليس من خلال موقع المديرية العامة للأمن العام الإلكتروني، ومن يرغب في الالتحاق بوظائف القطاع العسكري المتاحة عبر منصة ابشر للتوظيف، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في وظائف ابشر وزارة الداخلية المرفق بالتالي:

رابط تقديم في الأمن العام 1444 (jobs.sa).

موعد التسجيل في الأمن العام 1444

حددت إدارة القبول المركزي فترة استقبال طلبات التقديم على الأمن العام عبر منصة ابشر للتوظيف خلال الأسبوع الجاري، حيث سيتم فتح التقديم على وظيفة جندي خلال المدة الموضحة بالتالي:

يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 29 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 27 أغسطس 2022م.

ينتهي التقديم في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 5 صفر 1444هـ الموافق لتاريخ 2 سبتمبر 2022م.

شروط الأمن العام رجال 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من شرط المنشأ من كانت نشأته مع والده خلال خدمة الدولة خارج المملكة.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

حسن السيرة والسمعة والسلوك، وعدم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

لا يكون قد أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية.

تناسب الوزن والطول وفق اللائحة الطبية السارية.

ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

اجتياز كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول.

وعند حصول المتقدم على شهادة المؤهل التعليمي من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها، وفور حلول الموعد المحدد رسمياً لبدء التسجيل، فسيتم تفعيل رابط تقديم في الأمن العام ابشر للتوظيف لتعبئة بيانات النموذج الإلكتروني.