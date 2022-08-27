نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالاً رابط تقديم الأمن العام 1444 وزارة الداخلية التسجيل على رتبة جندي رجال jobs.sa كم راتب جندي بالأمن العام ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح رابط تقديم الأمن العام 1444، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي رجال، على أن تتوافر لدي المتقدمين عدة شروط للقبول، هذا وحددت الإدارة موعداً ورابط للتقديم إلكترونياً من خلاله، ضمن تفعيل رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة في التحول الرقمي، لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين حفاظاً على سلامتهم وتوفيراً للوقت والمجهود، ويأتي إعلان وزارة الداخلية عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية على رتبة جندي، بالتزامن مع الإعلان عن تقديم وظائف وزارة الدفاع بالقوات البحرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في الاستفادة من الكوادر الوطنية والشباب الواعد، لحماية وخدمة الوطن داخلياً وخارجياً.

رابط تقديم وظائف الأمن العام 1444

الدخول على الرابط الإلكتروني “jobs.sa“.

الضغط على الوظائف المتاحة.

اختيار وظائف الأمن العام.

كتابة بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على إرسال الطلب.

حفظ رقم الطلب وطباعته.

موعد التقديم

بدأ التقديم على وظائف الأمن العام 1444، من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، الموافق 29 محرم 1444، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، الموافق 5 صفر 1444، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام 1444 رجال

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن.

يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

أن يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

في حال حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة تقديم شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

أن يجتاز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ألا يكون قد سبق للمتقدم العمل على وظيفة تخضع للنظام العسكري.

لا يكون قد تم إنهاء خدمة المتقدم من أحد المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية تأديبياً.

أن يتم ملء البيانات بصورة صحيحة وكاملة حتي لا يتم الاستبعاد حال وجود اختلاف أو نقص في البيانات.

كم راتب جندي بالأمن العام ؟

يتساءل المقبلين على التقديم على وظيفة جندي بالأمن العام عن مقدار الراتب المعتمد لرتبة جندي بالأمن العام السعودي، ونجيب على هذا التساؤل بالتفصيل فيما يلي.

إجمالي الراتب 6975 ريال سعودي قبل خصم مخصص التقاعد المقدر ب 290 ريال.

الراتب الأساسي 3220 ريال سعودي.

صنف 400 ريال.

بدل ميدان 450 ريال.

إعاشة 1000 ريال.

بدل خطر 600 ريال.

علاوة إرهاب 805 ريال بنسبة 25%.

بدل نقل 500 ريال.

صافي الراتب بعض الخصم على أول مربوط 6685 ريال سعودي.

الأمن العام

هي أحد الإدارات التابعة لوكالة وزارة الداخلية السعودية، وتهتم بالحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب، كما يوكل إليها حماية المقدسات من أي اعتداء والعمل على تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين داخل المشاعر المقدسة.