خلال 24 ساعة إيداع نقدى لتمويلك بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لجميع العملاء

خلال 24 ساعة إيداع نقدى لتمويلك ، عرض تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن يحصل عليها العميل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما يتيح هذا العرض للشخص المتقدم بالطلب إمكانية الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها من خلال إيداع نقدى سريع وإجراءات سهلة وغير معقدة لتنفيذ طلب التمويل الشخصي.

تمويلك بإيداع نقدى سريع خلال 24 ساعة فقط وبدون كفيل ولا تحويل الراتب

أستفيد من تمويل سريع بموافقة فورية خلال دقائق وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، لقد جاء هذا العرض التمويلي كواحد من أهم الحلول التمويلية الميسرة والسهلة التى توفرها شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث عملت الشركة علي تقديم مبالغ مالية كبيرة من خلال هذا المنتج والتى من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة المالية والشرائية أيضاً ، كما توفر شركة التيسير للتمويل العديد من المزايا الأخرى التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب المنتج.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة

التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل تمت صياغته بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

توفر شركة التيسير للتمويل من خلال هذا المنتج العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.

التمويل الشخصي من شركة التيسير لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال سعودي.

تتيح شركة التيسير للتمويل للشخص المتقدم بالطلب إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

لا يحتاج العميل إلي وجود كفيل أو ضامن.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية خلال دقائق علي طلب القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

إيداع نقدى سريع وفورى لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب.

قرض شركة التيسير للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

تمتلك شركة التيسير للتمويل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لجميع العملاء.

مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

تتيح الشركة للعميل إمكانية الاستفادة من التسوية المبكرة لمبلغ التمويل الشخصي.

يمكن للعميل الإطلاع على المزيد من الحلول التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل وذلك من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت.

المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

موظفي جميع القطاعات في المملكة يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري.

الشروط والأحكام العامة للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل