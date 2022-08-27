موعد نزول الحقيبة المدرسية وراتب الضمان لشهر سبتمبر للمستفيدين وشروط استحقاق الحقيبة المدرسية

يرغب المواطنون في المملكة في معرفة موعد نزول الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك للمستفيدين الذين لديهم أبناء ما زالوا في المراحل التعليمية المختلفة، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح موعد صرف الحقيبة المدرسية الذي سيكون مع متزامنا مع صرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بشهر سبتمبر، حيث كشفت مصادر مقربة من الوزارة أن الوزارة قد قررت صرف قيمة الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والضمان الاجتماعي المطور مع راتب شهر سبتمبر، وذلك لمن يستوفون اشتراطات الحقيبة المدرسية من المستفيدين المؤهلين، وهو المر الذي أدى إلى تؤخر إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي بنوعيه حتى الآن، حيث مازالت الوزارة تقوم بإضافة رواتب الحقيبة المدرسية إلى قيمة الراتب الشهري الخاص بالضمان.

موعد صدور نتائج أهلية الضمان

,وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نتائج الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بنوعيه سوف يتم الإعلان عنها في خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك لجميع المتقدمين في الفترة قبل يوم 16 من أغسطس الجاري، أما من تقدموا بطلب الحصول على راتب الضمان الاجتماعي بعد يوم 16 أغسطس فسوف يتم دراسة أهليتهم للاستحقاق في راتب الضمان الاجتماعي المطور أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن تكون نتائج الأهلية الخاصة بالضمان متاحة خلال ساعات اليوم السبت 27 من أغسطس أو بحد أقصى مع صباح يوم الغد الأحد الموافق 28 من أغسطس 2022 الأول من صفر 1444.

نزول الحقيبة المدرسية

وعن الحقيبة المدرسية كشف مصدر مقرب من الوزارة أنه قد تقرر أن يتم صرف قيمة الحقيبة المدرسية 85 ريال سعودي لكل طالب مع رابت الضمان للمستوفين الشروط:

يكون المستفيد لديه تابعين طلاب في المراحل الدراسية المختلفة يكون سنهم بين 6 سنوات و18 سنة.

يكون هؤلاء التابعين والمستفيد الرئيسي من الذين تنطبق عليهم اشتراطات الضمان الاجتماعي المطور.

يتم صرف قيمة الحقيبة المدرسية مرة واحدة في الفصل الدراسي بحد أقصى ثلاث مرات خلال العام الدراسي.

سبب زيادة راتب الضمان لهذا الشهر

لذلك يجب أن يعلم المستفيدون من أنظمة الضمان الاجتماعي أن راتب الضمان لشهر سبتمبر 2022 سوف يشهد زيادة في قيمة الراتب حسب عدد الأبناء المقيدين في المدارس المختلفة، حيث سوف يتم صرف مبلغ 85 ريال عن كل تابع من التابعين الطلاب، لذلك إذا كان المستفيد لديه 5 تابعين وجميعهم مقيدين في المدارس سوف تكون قيمة الزيادة في راتب الضمان هي 425 ريال سعودي وهكذا حسب عدد الطلاب التابعين للمستفيد.