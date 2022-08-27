jObs.Sa مفاضلة تسجيل طلبات بوابة أبشر الإلكترونية لقبول وظائف الأمن العام السعودي، حيث تقوم المنصة باستقبال طلبات الحصول على الوظيفة ابتداء من اليوم، وقد تم الإعلان عبر منصة تويتر منذ يومين عن موعد تفعيل استقبال الطلبات الإلكترونية للراغبين في التقدم، وأعلنت شروط التسجيل والقبول وأيضا المفاضلة بين المتقدمين وفق الآلية التي تقوم المديرية بإقرارها لقبول رتبة جندي جديد.

بوابة أبشر الإلكترونية لقبول طلبات التوظيف

قامت المملكة العربية السعودية باعتماد التسجيل في المنصة الإلكترونية أبشر والتي يكون عليها قاعدة بيانات الشعب السعودي، ويتم التأكد الأتوماتيكي من بيانات المتقدمين من خلال التسجيل عليها، كما يكون المتقدمين بالتسجيل في الوظائف عبر المنصة التأكد من صحة الوظيفة وطلب التوظيف الجديد، وقد قامت المملكة منذ وقت قريب بعمل تقييم للعمل عبر المنصة ونجحت في العمل منذ إطلاقها بشكل كبير ولاقت استحسان التعاملين عليها.

[jObs.Sa] الأمن العام السعودي 1444 مفاضلة تسجيل طلب وظيفة جندي AbsheR بوابة أبشر

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة الخميس بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في طلب وظائف خاصة بالمديرية، حيث أعلنت قبول رتبة جندي للرجال بالتسجيل بالمواعيد المحددة عبر المنصة، على أن يتم استقبال الطلبات في خلال فترة التسجيل، وقد تم تحديد شروط عامة لقبول العمل العسكري وأيضا شروط لقبول الوظيفة بشكل خاص.

ما هي فترة التقديم في وظائف الأمن العام 1444

يبدا التسجيل الإلكتروني في يوم السبت 27 أغسطس 2022 الموافق 29 محرم 1444.

ينتهي التقديم في 5 صفر 1444.

يتم دراسة الطلب والمفاضلة بين الطلبات ويتم الإعلان عن النتائج بعد الحصول على العدد المطلوب.

شروط تقديم رتبة جندي بمديرية الأمن العام

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (من الابوين).

تكون شهادة التقديم الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يتم قبول المؤهل الأعلى وفق قوانين مفاضلة البوابة.

يكون لديه الأخلاق الحسنة ولديه شهادة بذلك.

يقوم بالتسجيل بالوثائق المطلوبة.

يجب ألا يكون تقدم من قبل وتم رفضة في مدرسة عسكرية.

يكون قد اجتاز الكشف الطبي بنجاح وكذلك المقابلة الشخصية.

بوابة القبول والتسجيل الخاصة بالأمن العام السعودي

ويتهافت على وظائف المديرية العامة التابعة لوزارة الداخلية السعودي جميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها في عل عام، ويتقدم إليها الآلاف وينتظر فتح باب التقديم، ويترقب الجميع بصبر موعد الإعلان عن النتائج والتعرف على موعد إعلان نتائج القبول.

ما هي خطوات تسجيل وظائف الأمن العام (رتبة جندي) jObs.Sa