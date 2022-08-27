نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات مبايعة المركبات أبشر 1444 وكم يستغرق نقل السيارة عن طريق أبشر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات مبايعة المركبات أبشر 1444، تلك الخدمة التي تتم إلكترونيا مائة بالمائة، من خلال منصة أبشر الرسمية، التي أطلقتها الحكومة السعودية، لتيسير إجراءات وخطوات كل ما يتعلق بالخدمات الحكومة، عن طريق تلك المنصة، أولا لضمان سلامة الإجراءات، وثانيا للتسهيل على المواطنين والوافدين كل ما يرغبون في القيام به، في أي وقت وبأقل تكلفة ممكنة، وخدمة مبايعة المركبات أبشر، هي إحدى تلك الخدمات الإلكترونية البسيطة، التي تضمن للبائع والمشتري، إمكانية سداد ثمن المركبة، من خلال حساب وسيط مرتبط بالخدمة، حيث يضمن أحقية كلا منهما في توثيق المبلغ المدفوع، بالإضافة إلى استلام المركبة، إلى جانب قدرة الخدمة على تعزيز عنصر الثقة بين الطرفين، عقب إتمام الاتفاق بينهما، ففي حال حدوث اختلاف بين الطرفين، أو تراجع أحدهما عن إتمام البيع، يمكن أن يتم إلغاء المبايعة بسهولة، قبل أن يتم اختيار “تسليم المركبة” إلكترونيا، مع إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة إلكترونيا.

أبشر المركبات

يمكنك في أي وقت، عن طريق أبشر إمكانية نقل ملكية المركبات، مع إضافة رسم حكومي، في مقابل نقل ملكية المركبة عبر أبشر، وهي عبارة عن أجر إتمام مبايعة، ويقدر بحوالي 230 ريال سعودي، يتم سدادها من خلال نظام المدفوعات الحكومية سداد، ويشمل قيمة الضريبة المضافة أيضًا، وتلك القيمة تضاف إلى سعر المركبة، ويدفعها المشتري وليس البائع، وهو أجر قابل للاسترداد في حال قيام أحد الطرفين بإلغاء المبايعة تحت أي ظرف.

كيف تتم المبايعة عن طريق أبشر؟

خدمة مباية المركبة عبر أبشر، ليست هي الخدمة الإلكترونية الوحيدة، التي تقدمها تلك المنصة للمستفيدين، بل هناك عددًا من الخدمات المرتبطة بالمركبات، والتي يمكن إتمامها عبر أبشر، مثل تجديد رخصة المركبة إلكترونيا، وكذلك الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة، وطريقة إسقاط السيارة التالفة، وغيرها الكثير من الخدمات. وإذا ما أردت أن تقوم بإتمام، خدمة مبايعة المركبات من أبشر، يجب عليك أن تستوفي كافة شروط نقل ملكية المركبات، أو نقل ملكية السيارة عبر أبشر. وهي كالتالي:

يجب أن يكون كلا من البائع والمشتري للمركبة، مسجلان بمنصة أبشر الرسمية.

ويشترط أن يكون ثمن المركبة بين 500 و1,000,000 ريال سعودي.

ولابد أن تكون حالة المركبة جيدة، وليس بها أيًا من مشكلات التلف أو الفقد أو تكون محجوزة من قبل، أو مطلوبة أو موقوفة.

ويجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

كما يشترط في حالة المواطنين أن تتم المبايعة للمركبات الخصوصي والنقل الخاص. وفي حال المقيمين تكون المبايعة للسيارات الخصوصي فقط.

ولابد أن تخضع المركبة للفحص الدوري ويكون ساري.

كما يجب أن يكون تأمين المركبة ساريًا.

ولابد من سداد مدفوعات حكومية عبر سداد وقدرها 150 ريال سعودي.

واحرص على عدم وجود مخالفات لكل من البائع والمشتري للمركبة.

وأخيرًا يمكن للمقيمين امتلاك مركبتين، وذلك من النوع الخاص، على أن تكونا بحد أقصى 8 مقاعد لكل مركبة.

طريقة نقل ملكية السيارة

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. وبعدها انقر على خدمات المركبات. يلي ذلك اختيار خدمة مبايعة المركبات. وبعدها قم باختيار المركبة التي ترغب في بيعها. وعقب ذلك ابدأ في ملء البيانات المطلوبة. وبعدها انقر على متابعة.

كيف أسوي تفويض نقل ملكية؟

قم بالدخول إلى منصة أبشر أولا. بعدها أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. يلي ذلك إدخال الرمز المرئي. وبعدها انقر على كلمة التفاويض واختر منها تفويض مركبات. وبعد ذلك انقر على مركبات أملكها. وبعدها سجل رقم هوية الشخص الذي ترغب بتفويضه. وأخيرًا يجب أن يدخل الطرف الآخر إلى المنصة ويقبل التفويض.

كم يستغرق نقل السيارة عن طريق أبشر؟

أمام المشتري مهلة قدرها ساعة واحدة فقط، يقوم خلالها بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، وبعدها يقوم بعمل “قبول” أو “رفض” لطلب مبايعة المركبة. وإذا تم تجاوز تلك المهلة دون القيام بأي إجراء، يتم إلغاء المبايعة بطريقة تلقائية.

كم رسوم نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر؟

يمكنك التعرف على رسوم نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر. من خلال الجدول التالي:

المركبة الخاصة 150 ريال سعودي النقل الخاص الحافلة الصغيرة الدراجة الآلية مركبة الأشغال العامة السيارة الأجرة 300 ريال سعودي النقل العام الحافلة العامة

ما هو حساب ضامن؟

حساب ضامن أو نظام ضامن المرور، هو عبارة عن حساب بنكي مؤقت، يمكنك من خلاله إيداع واسترداد المبالغ المالية المختلفة، ومن خلاله يمكن إرسال كافة التنبيهات والتحديثات بشأن عملية المبايع، والإلغاء وكل ما يتعلق بها، بشكل آني وإلكتروني.

متى يوصل مبلغ ضامن؟

في حال إتمام عملية مبايعة المركبة عبر أبشر، فسوف يتم نقل ملكية السيارة إلى الطرف المشتري، ويتم تحويل ثمن المركبة إلى الطرف البائع، في غضون خمسة أيام، عقب إتمام عملية نقل ملكية المركبة.