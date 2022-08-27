الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أفراد الأسرة الملكية

أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وأصدر الديوان الملكي بيانا، جاء فيه أن صاحبة السمو الملكي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود تحت رحمة الله تعالى والجنازة يوم الجمعة بعد صلاة العصر بمسجد الإمام تركي بن ​​عبد الله بالرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، لذلك سنتطرق في هذا إلى المقال عن عمر الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود؟ بعد إعلان الديوان الملكي السعودي وفاة الملكة عبير بنت عبد الله، بدأت محركات البحث بالبحث عن عمرها وعن حقيقة وفاتها، وفي السطور التالية، نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة حول الاميرة من سيرة ذاتية وغير ذلك.

من هي الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز

الأميرة عبير هي إحدى بنات الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود زوجة الأمير فهد بنت تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، وأولادها الأمير عبدالعزيز والأميرة نورة متزوجة من الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والأميرة الجوهرة والأميرة سارة، وشاركت الأميرة عبير في المجال الإنساني، وشجعت التعليم في بلدها وكانت تهدف إلى العمل على إدخال طرق التدريس الحديثة، كما دعمت الإنتاج المنزلي، وهي إحدى السيدات العاملات في قسم إدارة الأعمال بالمملكة العربية السعودية، وتمتلك شركة توب ديزاين ومقرها المملكة العربية السعودية.

الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات الشخصية عن عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

الاسم الكامل: عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

مكان الميلاد: الرياض.

تاريخ الميلاد: غير معروف.

اسم الوالد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

اسم والدتها الأميرة حصة بنت طراد الشعلان.

العمر: 50 سنة.

الجنسية: سعودية الجنسية.

الاقامة: الرياض.

لغة الأم: العربية.

الديانة: مسلمة.

المهنة: ناشطة إنسانية وإدارة عمالية

الحالة العائلية: متزوج.

اسم الزوج: الأمير فهد بنت تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود.

أبناؤها هم الأمير عبد العزيز والأميرة نورة والأميرة الجوهرة والأميرة سارة.

كم عمر الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود؟

لم تتمكن من تحديد تاريخ ميلاد الأميرة عبير بالضبط، لذلك لا يمكن تحديد عمرها على وجه اليقين، لكن يُعتقد أنها في الخمسينيات من عمرها ونشطة في المجال الإنساني، ولديها العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية، ودعت إلى الانفتاح الفكري داخل الفصل، بما في ذلك الاهتمام بالمجال التربوي الذي عملت فيه لدعم الطلاب.