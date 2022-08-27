عاجل الأمن العام يعلن عن وظائف عسكرية برتبة جندي لحملة الثانوية

في نبأ عاجل أعلن الآن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقدم للوظائف العسكرية 1444. حيث أتاح الآن التقدم إلى وظيفة عسكرية برتبة ( جندي ) من الرجال لحملة الثانوية العامة. حيث صرح الأمن العام بوزارة الداخلية متمثلا في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.أنه تم الآن فتح باب القبول والتسجيل للرجال لوظيفة عسكرية برتبة جندي والشرط الأساسي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها. وقد أعلنت لجنة القبول عن كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للرجال وكافة الشروط الأساسية للتقدم. ذلك بالإضافة إلى الموعد النهائي للقبول والذي سيغلق بعده التسجيل تماما.

وظائف الأمن العام للرجال برتبة جندي وظائف عسكرية 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول للرجال الآن لفترة محدودة على التقدم لوظيفة جندي للعام 1444. وقد أعلنت الإدارة عن وجود بعض الشروط الأساسية للتقدم للرجال لضمان قبول الطلب بشكل مبدئي. واليكم كافة الشروط التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه بالخارج أثناء خدمة المملكة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

بالنسبة للشهادات المعادلة من خارج المملكة يجب أن يتم التصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية

حسن السير والسلوك غير محكوم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ألا يكون المتقدم متزوج من أمرأة غير سعودية

ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحسب اللائحة الطبية

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول

رابط التقديم في وظائف الأمن العام 1444 للرجال

يمكن التقديم على وظائف الأمن العام الآن بشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرسمية أبشر للتوظيف . ويبدأ التقديم من يوم السبت 29/1/1444 الموافق 27/8/2022 م . وينتهي التقديم الإلكتروني بيوم الخميس 25/2/1444 هـ الموافق 1/9/2022 م.ويجب رفع كافة المستندات المطلوبة بشكل صحيح حتى لا يتعرض طلب التقدم للإلغاء.

وظائف وزارة الدفاع 269 وظيفة مختلفة لحملة الثانوية فأعلى الآن

قامت وزارة الدفاع السعودي بالإعلان عن وظائف إدارية ووظائف تقنية، وظائف هندسية ووظائف تعليمية بالإضافة إلى وظائف فنية. وذلك في المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية للرجال من حملة الدبلوم والثانوية والبكالريوس.ويمكنكم الآن معرفة كيفية التقديم على وظائف وزارة الدفاع وكافة الشروط والوظائف المتاحة الآن لفترة محدودة.