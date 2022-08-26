نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الأمن العام 1444 رابط التسجيل وشروط القبول ابشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن توفر وظائف عسكرية بقطاع مديرية الأمن العام للمواطنين السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي بالقطاع، ويبحث الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى المديرية العامة للأمن العام في الوقت الحالي عن طريقة التسجيل في الأمن العام بشكل صحيح حتى لا يتم استبعاد المتقدم ورفض الطلب، لذلك قمنا بتوفير الخطوات الصحيحة لتعبئة نموذج التقديم عبر بوابة ابشر التوظيف الإلكترونية، كما نرفق رابط دخول منصة ابشر للتوظيف الرسمي.

تقديم الأمن العام 1444

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف مديرية الأمن العام للرجال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي، وقد حددت مواعيد التسجيل في الأمن العام ليكون خلال الفترة الموضحة بالتالي:

يبدأ التقديم على الأمن العام اعتباراً من السبت بتاريخ 29 محرم 1444هـ الموافق لتاريخ 27 أغسطس 2022م.

ينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 5 صفر 1444هـ الموافق لتاريخ 3 سبتمبر 2022م.

وفور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل في الأمن العام للرجال 1444هـ، فسوف يتم إتاحة رابط تقديم الأمن العام عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، علماً بأن تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني لا يحتاج إلى وجود حساب للمتقدم في البوابة، وإنما يتم التقديم على الوظائف المتاحة من خلال تعبئة البيانات المطلوبة فقط.

شروط الأمن العام 1444

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط الأمن العام الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام العسكري، فمن يرغب في قراءة شروط التقديم يمكنه ذلك من خلال التالي:

حصول المواطن السعودي المتقدم على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

توفر حسن السيرة والسلوك للمتقدم، وألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة والشرف.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من كانت نشأته مع والده خلال تأديته الخدمة للدولة في خارجها.

يجب ألا يقل الطول عن 168سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

ضرورة اجتياز إجراءات واختبارات القبول للأمن العام كافة.

لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

عند حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، فيجب معادلتها ومصادقتها من وزارة التعليم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، وألا يزيد عن 30 عام.

طريقة التسجيل في وظائف الأمن العام

دخول منصة ابشر توظيف (jobs.sa). النقر على الوظائف المتاحة أعلى الصفحة بالقائمة الرئيسية، أو النقر على إعلانات التوظيف “إعلان وظائف الأمن العام”. سيتم التحويل لصفحة الإعلان الوظيفي، في نهاية الصفحة أنقر على “للتقدم اضغط هنا”. سيتم التحويل إلى صفحة الوظائف المتاحة، وسوف تجد رقم وظيفة الأمن العام “570”، قم بالنقر على “جندي”. قم بوضع علامة صح في مربع أوافق على جميع شروط وقواعد الوظيفة، ثم النقر على “تقديم الطلب”. تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلادي – اختيار الجنس – اختيار الحالة الاجتماعية – تعبئة رقم الهوية للأب)، ثم النقر على موافق. سيتم التحويل لنموذج التقديم، قم بتعبئة البيانات الشخصية كاملة بشكل صحيح، ثم النقر على التالي وحفظ. قم بتعبئة بيانات المؤهل العلمي (نوع التخصص والتخصص العام – التخصص الدقيق – المعدل – التقدير – الدورات – سنة التخرج)، ثم إضافة شهادة المؤهل العلمي، ثم النقر على عرض وحفظ. عزيزي المتقدم، تم التقديم بنجاح، قم بالاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك.

ويجب الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام كما أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية، وفور حلول الموعد المقرر لبدء التسجيل، فسيتم تفعيل رابط تقديم الأمن العام 1444 مباشرةً عبر منصة ابشر توظيف.