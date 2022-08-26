هل يحق للمرأة المطلقة المستقلة التسجيل في حساب المواطن

تحتاج المرأة المطلقة أو الأرملة لمبلغ مالي كل شهر كدعم لها لمواصلة الحياة، وتكون معونة لها حتى تستطيع أن تثابر ف ي طريق حياتها ومساندة نفسها ولا تكون عبئ على أحد، ولذلك فأن لها الكثير من الحقوق حتى تحصل على كيانها وشخصيتها المستقلة، ويمكن للمرأة أن تحصل على دعم مالي من حساب المواطن إذا كانت مطلقة، فقام برنامج المواطن بفتح باب التسجيل من جديد به بعدما دام على غلقة لأكثر من سنتان بسبب الظروف، وقد تم منح الكثير من الأسر الفقيرة دعم مالي من حساب المواطن كل شهر وذلك بعد التأكد من أهلية المستفيد، ويمكنكم التسجيل في دعم ريف وفق الشروط.

شروط التسجيل في حساب المواطن

قام حساب المواطن بفتح التسجيل من جديد لجميع الأسر، ومنهم المطلقات أيضا ولكن هناك شروط معينة حتى تقوم بالتسجيل في البرنامج، و كانت من أهم الشروط المعلن عنها لجميع الأفراد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية، يكون مقيم داخل المملكة وليس خارجها، وأن يكون لا يسكن دار إيواء ولا سجون ولا يتغيب عن المملكة لأكثر من 90 يوما، ويتم تقديم ما يثبت ذلك حتى يحصل على الدعم الشهري من برنامج حساب المواطن بدون تعقيدات.

شروط تسجيل المرأة في حساب المواطن

إذا كانت المرأة مطلقة فيمكنها التسجيل في برنامج حساب المواطن لتحصل على الدعم وذلك بعدما تقدم ما يثبت استقلالها وسكنها في مسكن خاص بها، ويتم تقديم عقد إيجار السكن وسوف يتم التحقق من عقد الإيجار المقدم وذلك من خلال منصة إيجار، ولا داعي لإرفاق أي أوراق أخرى، كما أنه يجب عليك أن تقوم بالإفصاح عن كافة الرواتب أو الدخل الشهري الأخر لك لبرنامج حساب المواطن، حتى يتحقق من أهلية المتقدم، كما يمكنك تقديم طلب اعتراض إذا جاءت نتائج الأهلية بالرفض.

طريقة تقديم اعتراض على نتائج الأهلية

يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، ومنه الدخول إلى دراسة الأهلية، ثم اختيار أسباب عدم الأهلية، ويجب أن تعلم بأنه يجب عليك تقديم اعتراض خلال ثلاثة أشهر فقط من فور ظهور نتائج الأهلية، حتى تحصل على الموافقة لطلب تظلمك لنتائجك وتحصل على دعمك المستحق.