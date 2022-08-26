نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي 2022 وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي
موعد نزول الضمان الاجتماعي 2022 وخطوات التسجيل يبحث كثير من الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي على موعد نزول الضمان الإجتماعي في حسابات جميع المستفيدين خاصة بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتوضيح إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي لجميع الراغبين في التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة موعد نزول الضمان الاجتماعي وخطوات التسجيل في بشكل صحيح.
موعد نزول الضمان الاجتماعي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الموعد الرسمي لنزول الضمان الاجتماعي بداية كل شهر هجري حيث يتم إيداع الضمان في حساب جميع المستفيدين من هذا البرنامج وذلك بعد الانتهاء من مراجعة نتائج الاستحقاق والأهلية الخاصة بجميع المتقدمين الذين يريدون الحصول على الضمان الاجتماعي.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي
يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وتشمل الآتي،
- في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على موقع الضمان الإجتماعي ثم الضغط على تسجيل الدخول وإضافة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول وإضافة البيانات وإضافة رقم الهوية ورقم الهاتف الخاص بك وتاريخ الميلاد في المكان المحدد لها ثم إضافة رمز التحقق.
- تقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام وتوافق عليها وتقوم برفع باقي المستندات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة إرسال.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها لكي تتمكن من الاستفادة من الضمان الاجتماعي ويشمل الآتي
- أولا يجب أن يكون من أبناء المملكة السعودية ويتواجد دائما داخل المملكة السعودية.
- يجب أن يكون هذا الشخص من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولا يوجد لديه أصول ذات قيمة مالية أو وجود أراضي أو عقارات مسجلة باسم هذا الشخص المتقدم.
- يجب أن يكون الدخل للأسرة 1100 ريال سعودي أما للفرد الواحد 550 ريال.
- يجب التسجيل من خلال موقع وزارة التنمية والموارد البشرية وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لكي تتمكن من استكمال التسجيل بشكل صحيح في الضمان الاجتماعي المطور.
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