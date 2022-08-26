كيفية التسجيل في النقل المدرسي نظام نور ، يعد نظام رابط تسجيل النقل المدرسي نور 1444 من الروابط المهمة التي يحتاجها أولياء الأمور من أجل تسجيل أبنائهم الطلاب في النقل المدرسي ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم السعودية على تحسين خدمات النقل المدرسي للطلاب في جميع مراحل التعليم ، و سنتعرف على تفاصيل النقل المدرسي وكيفية التسجيل فيه. في نظام الضوء.

ما هي خدمة النقل المدرسي

خدمة النقل المدرسي من الخدمات التي طورتها وزارة التربية والتعليم السعودية لجميع مستويات التعليم ، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ، لتوفير وسائل النقل المناسبة للطلاب ، بحيث تصبح وسيلة النقل أكثر أمانًا وراحة بالنسبة لهم. الطلاب. كما أشرفت وزارة التربية والتعليم على عملية النقل ودعت أولياء الأمور في المملكة إلى ضرورة تسجيل أبنائهم في النظام مبكرًا بسبب محدودية المقاعد المتاحة في الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الطلاب والطالبات للعام الدراسي المقبل ، و هذه الخدمة متوفرة في جميع مدارس المملكة.

كم رسوم باصات المدارس الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية الرسوم الخاصة للتسجيل في خدمة النقل المدرسي ، والتي يبلغ سعرها 200 ريال سعودي لكل طالب وطالبة. كما أعلنت ، على موقعها الإلكتروني ، دعوة جميع أولياء الأمور إلى أهمية البدء في تسجيل أبنائهم الطلاب في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور الإلكتروني. واستثنت الوزارة من دفع رسوم عائلات الضمان المشمولين بالضمان الاجتماعي.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي نظام نور

يمكن التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور التعليمي للعام الدراسي 1444 ، وهي متوفرة الآن عبر نظام نور الإلكتروني ، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية: