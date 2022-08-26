نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة كفالة الأيتام عبر منصة إحسان وطريقة تقديم التبرعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن خدمة كفالة الأيتام عبر منصة إحسان وهي من الخدمات الجديدة التي تضام لما تقدمه المنصة، حيث أصبحت وسيلة هامة للتضامن والتكافل الاجتماعي، والتفريج عن المتعثرين والمحتاجين، وسد احتياجاتهم بشكل أمن ومتطور، تضمن وصل الدعم والتبرعات لمن يستحق، حيث تقدم المنصة العديد من المشاريع الخيرية بالاعتماد على التقدم الإلكتروني والتي سهلت من تقديم التبرعات للمتبرعين، واختيار الحالات وتقديم تبرع لسداد الديون أو جزء منها، ويمكن الاستفادة من إحسان بداخل أو خارج السعودية، كما تولي القيادة السعودية اهتمام كبير بمنصة إحسان، ويتم تقديم تبرعات سخية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال شهر رمضان.

الخدمات المقدمة عبر منصة إحسان

استطاعت منصة إحسان أن تكتسب أهمية كبيرة خلال العامين الماضيين وبالأخص من وقت فتح المنصة، والتي أصبحت من أهم منصات التبرعات الخيرية، التي تسهل عملية التواصل بين المتبرعين ومتلقي التبرعات، عبر قيام الجمعيات الخيرية المعتمدة، بتسجيل الحالات المستحقة والمنطبق عليها الضوابط على المنصة، ثم تعرض تلك الحالات لبتعرف عليها المتبرعين واتخاذ القرار نحو تقديم تبرع كلي أو جزئي.

من الخدمات المتوفرة على منصة إحسان، خدمة فرجت لفك قرب الغارمين والمسجونين، وخدمة تيسرت، ومؤخراً كفالة الأيتام، وقد قامت المنصة بتوضيح ألية العمل عليها حتى يتم تأكيد وصول الدعم لمستحقيه.

تدشين خدمة كفالة الأيتام عبر إحسان

من أحدث الخدمات التي تقدمها منصة إحسان، تم إطلاق خدمة كفالة الأيتام حيث تكون خطوات التبرع كما يلي:

الدخول على رابط منصة إحسان الخيرية للتبرعات.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة فرص التبرع عبر إحسان.

اختيار المشروع المستهدف بتقديم التبرع علية وسيكون هو خدمة تكافل الأيتام في هذه الحالة.

الإطلاع على قائمة الأيتام التي مسجلة على المنصة.

تحديد الحالة التي سيتم تقديم تبرع لها.

تحديد مدة الكفالة.

النقر على كلمة تبرع صم استكمال باقي البيانات.

سداد مبلغ التبرع عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصة.

أشارت المنصة لقيمة التبرعات لكفالة يتيم لمدة شهر وتكون بمبلغ 300 ريال تقريبا، ويتدرج المبلغ ليصل إلى 3600 ريال في العام، وتحدثت المنصة عن فضل كفالة اليتيم من أجل توفير الحياة الكريمة والآمنة له.