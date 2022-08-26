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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور ، طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور موضوع بحث لكثير من أولياء الأمور ، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لطلبة الصف الأول ورياض الأطفال عبر النظام إلكترونيًا ، والذي يحدث سنويًا من أجل تسجيل الطلاب كما أنه يوفر لأولياء الأمور عددًا من المزايا التي سنتعرف عليها ، ونقدم شرحًا وتوضيحًا للخطوات التي يتبعها ولي الأمر للتسجيل في النظام.

نظام نور ولي الأمر

في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى النهوض بجميع القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك قطاع التعليم ، أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة نظام نور ، وهو نظام يهدف إلى توفير عدد المزايا التي يحصل عليها الوصي ، ومنها:

إنشاء دائرة اتصال مباشر بين ولي الأمر وأعضاء العملية التعليمية من المعلمين ومسؤولي المدرسة الملتحقين بها.

التعرف على مستوى التحصيل الدراسي لابنه.

ومتابعة سير الدراسة.

تسهيل التواصل مع المعلمين المسؤولين عن الطالب في حال حدوث مشاكل تتطلب التواصل.

امكانية معرفة نتائج الامتحانات ربع السنوية والشهرية للطالب.

كما يوفر ميزة التحقق من الأيام التي فاتها الطالب من المدرسة ، مما يجعل ولي الأمر على دراية بتطورات العملية التعليمية للابن خلال فترات الدراسة المختلفة ، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة بشكل مستمر.

طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور

حتى يعرف ولي الأمر كيفية التسجيل في نظام نور للآباء ، يجب عليه اتباع عدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:

أدخل الموقع الرسمي لمنصة نور.

انقر على “رابط التسجيل لوالد جديد”.

أو انتقل مباشرة إلى رابط التسجيل للوالدين.

أدخل البيانات المطلوبة لولي الأمر.

ثم أدخل بيانات الطالب.

توضيح علاقة القرابة بين الطالب وولي الأمر.

اضغط على “تسجيل جديد”.

وبذلك تكتمل عملية تسجيل ولي الأمر في نظام نور ، ويتم تأكيد الحساب بإرسال رسالة نصية إلى جوال ولي الأمر الذي تم التسجيل فيه.

التقديم للطلاب الجدد عبر نظام نور

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة التقدم للطلبة الجدد على جميع المستويات من خلال نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح: