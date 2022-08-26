كم دعم ريف للعاطلين عن العمل والمتقاعدين والشروط المطلوبة

لجميع الأسر المنتجة يمكنهم الحصول على دعم مالي لمساعدتهم في بناء عمل باهر ومستقبل مشرق، فالعديد من الرجال والنساء من يملكون مهنة حرفية يبحثون عن طريقة تساعدهم في استثمار ما يمتهنونه في عمل خاص بهم، وجني المال من خلاله لمساعدتهم على المعيشة والشعور بالأمان لجميع أفراد العائلة، وقد قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتقديم دعم مالي لهؤلاء الأفراد، ويتم تقديم كافة الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية لريف حتى يحصل كل مستفيد على الدعم المستحق له، لجميع صغار المزارعين لإنتاج البن وبعض المحاصيل الزراعية.

شروط التقديم لدعم ريف

يجب أن يكون المتقدم لطلب دعم ريف سعودي الجنسية، ويكون عامل عن العمل ولا يحل في أي وظيفة حكومي أو خاص، ويصلح للمتقاعدين الحصول على الدعم وفق الشروط المعلن عنها من قبل المنصة الإلكترونية، والعمر لا يقل عن 21 عاما، وإذا كان هناك دخل شهري فلا يتخطى 6000 ريال، ويجب على المتقدم لطلب الدعم أن يكون من أصحاب المهن المعلن عنها كمربي ماشية، أو زراعة البن، أو زراعة المحاصيل الزراعية، وإنتاج العسل والفواكه، والمحاصيل البعلية، وزراعة الورد، كما يجب أن يقر بأنه سوف يقوم بالعمل بيديه، ولن يكون هناك أحد أخر، ويكون من السكان للمنطقة التي يشملها الدعم، كما أنه سوف يحصل على مشروع مسموح حتى ثلاثة مشاريع له ولكن سوف يكون لمبلغ الدعم المعلن عنه.

الأوراق والمستندات المطلوبة لدعم ريف

توفر حساب بنكي باسم المستفيد، ويتم تقديم ما يثبت ذلك، ووثيقة العمل الحر وبها المهنة التي يمتهنها المستفيد، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وما يثبت أهليته، وعدد أفراد الأسرة، ويتم كتابة كافة البيانات صحيحة ومتطابقة للبيانات، ويتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية لريف ويتم اختيار المهنة التي تناسب المستفيد ويتم الإجابة على كافة الأسئلة، وإذا تم الموافقة على طلبك فأنك سوف تحصل على الدعم في الحال، وإذا تأخر الدعم فسوف تحصل عليه بأثر رجعي.

كم دعم ريف للعاطلين عن العمل

أعلنت المنصة الإلكترونية أن دعم ريف يصل إلى 54 ألف ريال خلال العام حتى للمشاريع الثلاثة أو المشروع الواحد، على أن يحصل الفرد من العاطل عن العمل أو المتقاعد على الدعم الشهري بمبلغ 4,500 ريال، وهذا بعدما يتم الموافقة على طلبك من خلال المنصة الإلكترونية ريف لدعم جميع الأسر والمزارعين لتنمية الزراعة داخل المملكة.