ألية وشروط أهلية الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa موعد نزول الراتب وطريقة تعديل الطلب وتأكيد الارتباط

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عمر شويل - جدة ألية وشروط قبول أهلية الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa تسجيل بالنفاذ الوطني، هذا ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد أهم أعمدة مظلة الحماية الاجتماعية السعودية في الوقت الراهن، هذا وقد أعلن مصدر مسؤول عن قرب تاريخ صرف دفعة جديدة للمحتاجين الذين قاموا بالتسجيل في برنامج الضمان المطور بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وأضاف المصدر أنه سيتم التواصل مع المستفيدين من خلال رسائل نصية على هواتفهم الجوالة، أما عن الغير مؤهلين والذين تم رفض طلباتهم سيتم الرد عليهم عبر رسالة نصية تفيد عدم استحقاقهم، ويمكنهم تقديم اعتراض أو إعادة تقديم اطلب بعد تصحيح الأخطاء التي قاموا بتسجيلها على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وستشمل الرسائل النصية موعد الإيداع والصرف في الحسابات البنكية لعملاء مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألية وشروط أهلية الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa موعد نزول الراتب وطريقة تعديل الطلب

تسعى وزارة الموارد البشرية لتوحيد موعد تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور”النفاذ الوطني”، وسيتم ذلك بعد الانتهاء من فحص طلبات من قاموا بالتسجيل في برنامج الضمان المطور الجديد، كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الالتزام بالشروط والضوابط والمعايير والمُحددات التي وضعتها لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتتلخص أهم تلك الشروط في ما يلي:

يتم توجيه دعم الضمان الاجتماعي لأصحاب الجنسية السعودية الجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط.

يُشترط لمستحقي الضمان أن يكونوا ت المقيمين بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

يستثنى من شرط الجنسية الفئات من (المرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي – الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعوديين – أبناء غير السعودية المطلقة أو الأرملة – الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة الذين لديهم بطاقة تنقل).

يُستحق دعم الضمان لم لا يزيد دخله الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المقرر لمعاش الضمان، وهو 1100 ريال للفرد عائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفرادها.

الالتزام من قبل المستحق تجاه أبنائه بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم،ويتوقف صرف المعاش حال الإحلال بهذا الالتزام.

يلتزم القادرين من أفراد الأسرة بالاشتراك في البرامج التدريبية المؤهلة للتوظيف.

يستثنى من الاستحقاق من يقيم في مراكز ودور الإيواء التي ترعاها المملكة.

عدم امتلاك أصول من أراضي وعقارات بقيم عالية.

في حالة تواجد أكثر من أسرة لعائل واحد، فكل أسرة تكون مستحقة لمعاش مستقل.

يستثنى من شرط الإقامة الأسرة التي لديها أحد أفرادها متواجد بالخارج لغرض الدراسة.

التسجيل في الضمان المطور “النفاذ الوطني” sso.hrsd.gov.sa

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية يستهدف الأسر الأشد احتياجاً، ويهدف النظام الجديد إلى معالجة القصور الذي كان حادثا في المنظومة القديمة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء والمحتاجين والأرامل والمطلقات وعائلي الأيتام.

وتجدر الإشارة إلى ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ عدة أيام بخصوص سعي الوزارة إلى توحيد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن جميع الدفعات المستحقة لمن قاموا بالتسجيل وتحديث البيانات الخاصة بهم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت الوزارة أن عملية الصرف والإيداع ستتم تدريجيا على دفعات، ومتوقع الإعلان عن الدفعة الجديدة قريباً.

موعد صرف إيداع الضمان نزول راتب الضمان المطور بالراجحي

يتم صرف إيداع الضمان القديم ونزوله وإيداعه بحسابات المستفيدين المصرفية يوم الخميس 1 سبتمبر 2022 الموافق الخامس من شهر صفر 1444 هجرياً، وذلك حسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أما عن الموعد المقرر لصرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لمن تقدموا بطلبات التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، فلم يتم تحديد موعده بعد، ولكن المؤشرات تؤكد أنه سيتم إصدار وصرف رواتب لدفعة جديدة خلال أيام.

مكرمة ملكية بدعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تخصيص 8 مليار ريال دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن.

تخصيص 408 مليون ريال كدعم مالي للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

تخصيص 2 مليار ريال تُصرف بديل عن مقطوعة الضمان التي تم إلغاؤها ، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444.

، وذلك في صورة معاش إضافي يتم صرفه لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444. تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية يستهدف الأسر الأشد احتياجاً

كذلك يهدف النظام الجديد للضمان الاجتماعي لتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع منتج، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية لتنية مهارات وقدرات أفراد الأسر الأشد حاجة، حتي يتمكنوا من الحصول على فرص عمل، ويتم ذلك بالمشاركة والتعاون مع صندوق التنمية البشرية والجهات ذات الصلة، حيث تم إتاحة العديد من البرامج التدريبية لأفراد تلك الأسر.

الاستعلام عن صرف وإيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور

أوشكت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الانتهاء من التدقيق ومراجعة ودراسة طلبات الاستحقاق لتحديد موعد sso.hrsd.gov.sa موعد تاريخ نزول صرف الدفعة الجديدة من الضمان المطور، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات ومطابقتة شروط الضمان وفق منظومة الضمان الاجتماعي المُطور، وسيتم إيداع مبالغ الضمان في الحسابات المصرفية لمستفيدي الضمان الجدد بعد الانتهاء من دراسة طلباتهم، كما أنه يمكن لمن تم رفض طلب أهليته أن يتقدم باعتراض على الأهلية، وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ إعلانه برفض الأهلية.

طريقة تعديل الطلب بتذكرة بحسابك في الضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

تأكيد الارتباط كتابع في الضمان المطور الجديد

رابط التسجيل على (النفاذ الوطني الموحد) وتوحيد تاريخ إيداع الضمان الاجتماعي

أعلنت وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إتاحة لتسجيل على النفاذ الوطني الموحد بالمملكة، أن صرف دفعات معاش الضمان الاجتماعي، يبدأ صرفه في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وفقاً لما تعمل عليه الوزارة من توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والقدامى.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم جهود وزارة الموارد البشرية في دعم الفئات الاجتماعية الفقيلاة والأشد حاجة من الأسر السعودية التي تنطبق عليها شروط قبول الأهلية للتأهل لصرف راتب الضمان الاجتماعي بصفة شهرية، كما استعرضنا أيضا طريقة تعديل البيانات على حسابات عملاء الضمان الاجتماعي، وفي حال كان لديكم استفسار أو تساؤل، فتواصلوا معنا من خلال التعليقات لنجيب على جميع تساؤلاتكم.

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