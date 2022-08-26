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عمر شويل - جدة كيفية تسديد رسوم النقل المدرسي في السعودية ، كيف أدفع رسوم المواصلات المدرسية في السعودية 1444؟ مع اقتراب العام الدراسي ، يرغب الآباء في معرفة التفاصيل الكاملة حول النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية. من خلال موقع ثقفني نستعرض كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي ودفع الرسوم.

نظام نور النقل المدرسي

قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور بالتنسيق مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي. جاء إطلاق هذه الخدمة في إطار منح الوالدين الثقة الكاملة في نقل أبنائهم. كما يمكن التسجيل في خدمة النقل ودفع الرسوم إلكترونيًا أو من خلال بطاقات الائتمان.

كيفية تسديد رسوم النقل المدرسي في السعودية

يمكن لأولياء الأمور دفع رسوم المواصلات المدرسية من خلال الخطوات التالية:

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي عبر الإنترنت.

انتقل إلى خدمات الفواتير ، ثم حدد “إصدار فاتورة لمرة واحدة”.

من قائمة الفئات حدد الخدمات.

تحديد أجر خدمة النقل المدرسي.

اتبع التعليمات لدفع الفاتورة.

الفئات المستثناة من دفع رسوم النقل المدرسي

هناك بعض المستثناة من رسوم المواصلات المدرسية للعام 1444 هـ وهي:

أبناء الأسرة المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

طلاب التربية الخاصة في المملكة.

كم رسوم النقل المدرسي

قيمة رسوم خدمة النقل المدرسي 200 ريال سعودي لمدة عام. يقوم الوصي بدفع هذه الرسوم عن كل من أبنائه بعد استكمال الطلب واستخراج الفاتورة. والغرض من هذه الرسوم هو زيادة كفاءة التشغيل الفعلي للخدمة ، والتأكد من عدم حجز الأفراد للمقاعد دون الحاجة إلى النقل و هذا من ضمن التطويرات التي تقودها المملكة العربية السعودية .

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي

يمكن التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام 1444 هـ من خلال الخطوات التالية: