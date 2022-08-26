نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل شركة تقسيط سيارات في السعودية مُجربة هذا العام 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرف على أفضل شركة تقسيط سيارات في السعودية حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على عدد كبير من شركات تقسيط السيارات، ويتم التقسيط للسيارات الصغيرة أو الكبيرة، وهو ما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على السيارة التي يرغبون فيها، وهناك عدد من الشركات التي تعرض السيارات المستعملة للبيع بسعر منخفض، كما توجد شركات تقدم خدمات بيع السيارات بعدد من الشروط اليسيرة.
أفضل شركة تقسيط سيارات في السعودية
تتميز المملكة العربية السعودية باحتوائها على عدد كبير من الشركات التي توفر خدمة تقسيط السيارات بعدد من الشروط السهلة
ومنها ما يلي:
المجدوعي للسيارات التقسيط
توفر هذه الشركة إمكانية الحصول على سيارة هيونداي 2020 بالتقسيط، وبدون دفع دفعة أولى، وتحتوي الشركة على 3 أنظمة تمويلية وهم: تمويل السيارات، التمويل الشخصي، عقد الإيجار مع الوعد بالتمليك، وتصل مدة هذا التمويل إلى 60 شهر.
عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط
شركة عبد اللطيف جميل هي أحد الشركات تقدم خدمة بيع السيارات بالتقسيط، كما وضعت حاسبة على موقعها الإلكتروني، ومن خلال كتابة مقدار الدخل الخاص بك، والدفعة المقدمة، وسوف تظهر أمامك السيارة التي تكون مناسبة لدخلك الخاص.
تقسيط سيارات بسعر الكاش الراجحي
يوفر بنك الراجحي الكثير من أنواع الخدمات، ومنها خدمة الحصول على سيارات بالتقسيط بسعر الكاش، ويمكنك الحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك وتعبئة الطلب، وتسجيل رقم الجوال الخاص بك، ثم يتواصل معك أحد ممثلي خدمة العملاء، ومن خلاله يمكنك التعرف على كافة التفاصيل، ومنها السيارات التويوتا وغيرها من أنواع.
تأجير السيارات بتحويل الراتب إلى الراجحي
يمكنك الحصول على سيارة بالتقسيط من خلال تحويل الراتب إلى بنك الراجحي ويتم السداد كالتالي:
- الدفعة الأولى قيمتها 50%.
- قيمة القسط الشهري منخفضة وذلك بالنسبة لجميع أنواع السيارات.
- عرض التوفير على الدفعة الأخيرة يصل إلى 40%.
- تصل مدة السداد إلى 60 شهر.
- قيمة المعدل السنوي الذي يتم دفعه، والذي يشمل مبلغ التأمين يبدأ من 4.76%.
- يتم إعفاء جميع عملاء البنك من دفع أول قسط، بحد أقصى مبلغ 1500 ريال سعودي، ويتم استرداد العميل لهذا المبلغ بعد مرور 5 أيام عمل.
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