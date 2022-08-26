شروط تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال ورابط الامن العام تقديم عبر ابشر توظيف

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عمر شويل - جدة نتعرف معكم على شروط تقديم الامن العام 1444 جندي ، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في الامن العام للرجال على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يُعادلها وفقاً للمواعيد المحددة والتي سنتعرف عليها أدناه، لذلك نُسلط الضوء خلال هذا المقال على رصد تفاصيل شروط تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال.

شروط الامن العام 1444

شروط تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، هو ما يرغب في معرفته جميع الأشخاص الراغبين في إتمام عملية القبول والتسجيل في وظائف مديرية الامن العام، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن موعد تقديم الامن العام 1444-2022 والشروط الواجب توافرها.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن التقديم على وظائف الامن العام جندي للرجال سيكون بداية من يوم السبت الموافق 29-1-1444 وما يوافق 27-8-2022 ، وتستمر عمليات التقديم على وظائف الامن العام رتبة جندي حتى تنتهي في يوم 5-2-1444 وما يوافق 1-9-2022.

شروط تقديم الامن العام 1444 جندي

وفي ذات السياق وخلال إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح تقديم الامن العام ، فقد أوضحت الإدارة كافة التفاصيل بخصوص شروط الامن العام والتي جاءت كالتالي:

يُشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يُشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

رابط الامن العام القبول والتسجيل 1444

يتمكن الجميع من إتمام تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال وفقاً للشروط والمواعيد المحددة من خلال الدخول عبر رابط الامن العام القبول والتسجيل أبشر للتوظيف ، وبعد الدخول عبر الرابط يُمكن أيضاً معرفة جميع التفاصيل شروط تقديم الامن العام رجال رتبة جندي 2022.