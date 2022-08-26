بدون كفيل وبدون رسوم إدارية احصل علي تمويل شخصي يصل الي 100 الف ريال

تسعي المملكة العربية السعودية جاهدة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين السعوديين وذلك من خلال منحهم دوافع إلى التقدم والرقي بشكل إيجابي في مجتمعهم من أجل ذلك تقوم البنوك السعودية بتقديم مبادرات تمويلية بهدف تقديم الدعم المالي للمواطنين المستحقين لهذه التمويلات ومن هذه المبادرات تقديم تمويل ميسر وفوري بدون كفيل وبدون رسوم إدارية، حيث يوفر هذا التمويل السيولة النقدية التي يحتاجها العميل السعودي والعميل الوافد في تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية.

شروط الحصول علي تمويل من شركة اليسر للإجارة

الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها للحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية، فقد قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتحديد الضوابط والمعايير التي يجب مراعاتها للحصول على منتج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية عن ٢٢ عام ولا يزيد عن ٦٠ عام عند التقدم لطلب التمويل الشخصي.

يشترط ألا يقل الراتب الشهري لدى المواطن المتقدم عن ٥٠٠٠ ريال سعودي وذلك من أجل إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي.

من الشروط التي يجب مراعاتها ألا تقل مدة عمل المواطن المتقدم بالطلب ٣ اشهر لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية.

مميزات وخصائص التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

من الجدير بالذكر أن هذا التمويل يهدف إلى خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة ومن مميزاته:

من مميزات التمويل الشخصي المقدم من خلال شركة اليسر انه موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج هذا التمويل إلى رسوم إدارية لاستكمال الطلب.

من حق المواطن السعودي والوافدين الاستفادة من هذا التمويل.

من مميزات هذا التمويل أنه لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن .

يتميز التمويل الشخصي المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل بأنه متاح بدون أجور وكالة.

من أهم ما يميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل أنه يمكن للعميل المقيم بالمملكة الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى ١٠٠٠٠ريال سعودي وذلك بدون كفيل أو ضامن.

قد تصل فترة سداد مبلغ التمويل في خلال ثلاثة سنوات.