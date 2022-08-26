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عمر شويل - جدة طريقة طلب مساعدة مالية أو عينية وإعانة محناج وعطايا من عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud من خلال التواصل عبر مؤسسة ومسجد وقصر الأمير، وذلك لتقديم طلب مساعدة مالية أو عينية أو سداد ديون وقروض ومصاريف علاج ومنح دراسية وغيرها من أوجه المساعدات الأخرى، حيث يمكن من خلال أرقام الهواتف الجديدة والوتساب الجديد التواصل المباشر مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وتتميز مؤسسة الأمير عبد العزيز بسخائها في تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها.

رابط وطريقة طلب مساعدة مالية من عبد العزيز بن فهد موقع مؤسسة الخير kfahadalsaud

لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض مع متابعي موقعنا وسائل الاتصال المباشر من خلال قنوات الاتصال مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، والتي تقدم إعاناتها ودعمها للفئات الأشد حاجة، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تمتد الأيادي البيضاء بتقديم زكاه أموالها وصدقاتها لمن هم في أشد الحاجة لتلك الصدقات خاصة الغارمين وأصحاب الدين الذين عجزوا عن الوفاء بسداد ديونهم أو سداد القروض التي تحصلوا عليها من المصارف.

هاتف مؤسسة ومسجد وقصر عبد العزيز بن فهد الخيرية

ويجب الإشارة إلى أن مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد دائما ما يكون عامر بمحبيه، وكذلك دائما ما يقصد المحتاجين هذا المسجد بالإضافة إلى المؤسسة الخيرية التابعة للأمير، أما عن طريقة تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية للمؤسسة الخيرية فيتم ذلك من خلال كتابة معروض طلب مساعدة، ويُفضل أن يُكتب في معروض الطلب ظروف مقدم الطلب مدعوم بالمستندات والوثائق التي تُثبت استحقاقه لينال تلك المساعدة.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية أو عينية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

كما ذكرنا سابقا يمكن من خلال مؤسسة الأمير عبد العزيز الكائنة بمنطقة تبوك أن يتم تقديم طلب مساعدة إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني، وذلك من خلال صيغة معروض طلب مساعدة مرفق بالأوراق والمستندات الدالة على استحقاق المساعدة، وتكون صيغة معروض الطلب بالصيغة التالية:

البدء بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام والتحية للأمير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد.

تحية طيبة وبعد.

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

شرح الحالة والظروف التي تستدعي المساعدة:

تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

اسم مقدم طلب المساعدة كاملاً/.

العنوان “محل السكن” /.

رقم الهاتف للتواصل مع مقدم طلب المساعدة/.

طلب مساعدة مالية من عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

لذلك تجد تعاظم في عمليات البحث عن طريقة وكيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدتها ماليا، وذلك في ظل ظروف الحياة الصعبة، كذلك تقدم المؤسسة مساعدات عينية عديدة، من خلال برامج الطعام والكِساء والتكفل بمصاريف العلاج والمنح الدراسية، وغيرها من أنواع المساعدات المتنوعة الأخرى، سواء كانت عينية أو مادية، وفي حال كان لديكم استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات.