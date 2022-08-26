نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اجازة اليوم الوطني 1444 – 2022 رقم 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى اجازة اليوم الوطني 1444 وكم يوم متبقي على الاحتفال بهذا اليوم التاريخي في المملكة العربية السعودية للعام الجديد 2022 والذي أعلن عن هذا اليوم جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في بيان قام في لقاءه في مؤتمر خاص بهذه الوطنية السعيدة، حيث يعتبر هذا اليوم من الأيام الوطنية الهامة عند كل سعودي ويستقبلونه بحفاوة كبيرة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على الإجازة المحددة له.

متى اجازة اليوم الوطني 1444

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي الذي يتم الاحتفال به في كل عام ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية ويوافق هذا اليوم السابع والعشرون 27 من شهر صفر لعام 1444ه‍جرية الموافق يوم الجمعة الثالث والعشرين 23 من شهر سبتمبر القادم، وسوف توافق الإجازة الرسمية الخاصة باليوم الوطني للقطاعين الحكومي والخاص يومي:

الأربعاء والخميس الموافق 21-22 سبتمبر لعام 2022م

الموافق 25-26 من شهر صفر لعام 1444 هجرية.

ما هو اليوم الوطني السعودي

يعتبر اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية هو الثاني والتسعون (92) ويعد من اهم الأيام الوطنية الخاصة بالمملكة، حيث يقوم المواطنين السعوديين فيه بالاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التي يستعد لها جميع السعوديين، ففي هذا اليوم في عام 1932 تم توحيد المملكة والتي كانت تتكون من عدة قبائل وعائلات متفرقة وقد تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله وذلك في شهر جمادى الأول عام 1351ه‍ ولهذا فقد تم اختيار اسمها بعد أن كان اسمها نجد والحجاز فقد تم إطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها منذ هذا اليوم وحتى وقتنا هذا وقد قام الملك عبد العزيز بتوحيد المملكة للحفاظ على التاريخ وأحياء التراث فيها.

شعار اليوم الوطني السعودي

من اهم الشعارات التي يطلقها السعوديين على اليوم الوطني السعودي هو (همة حتى القمة) وقد تم استلهام هذه الكلمات المنتقاة من جملة قالها الأمير محمد بن سلمان آل سعود بوصف السعوديين وهمتهم كجبل طويق الشامخ الذي لا ينكسر، وليس هذا الشعار فقط فيوجد العديد من الشعارات الأخرى الشهيرة على سبيل المثال (دام عزك يا وطن – وطني الحبيب وهل أحب سواك – أنت ما مثلك بالدنيا بلد).

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية:

يتم طبع شعار اليوم الوطني السعودي على شرائط يتم وضعها على الحوائط والجدران في الشوارع.

يتم كتابة بعض الكلمات التي تظهر حب الشعب لوطنه على لافتات يتم تعليقها على المنازل والمباني الحكومية والخاصة وتتزين الشوارع بها ومدون الشعارات الآتية (هي لنا دار ، كل عام والوطن لنا دار).

تقام المسابقات الثقافية والفنية والأدبية والفكرية والتي يتم توزيع جوائز لتحفيز الشباب على الاشتراك في خدمة وطنهم.

تعرض أفلام تسجيليه تشرح كل ما يظهر التضحيات التي قام بها الآباء والأجداد في بناء المجتمع السعودي والحفاظ عليه.

من اهم المعلومات التي قدمناها لمتابعتنا عبر المقال السابق التي تدور حول اليوم الوطني السعودي وتاريخه وموعد الإجازة الرسمية التي سيحصل عليها موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص ومظاهر الاحتفال به والشعار الوطني السعودي لهذا اليوم العظيم وذلك لكل من يريد التعرف على موعد هذه الإجازة.