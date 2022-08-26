أسرع تمويل شخصي حتى 250 ألف ريال بدون تحويل راتب من مرابحة مرنة

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل شخصي سريع، فإن شركة مرابحة مرنة هي شركة تمويلية تقدم منتجاتها للأفراد والشركات بأقل اجراءات وفي أقل وقت، وتختلف قيمة تمويل الشرة للأفراد تبعًا لمعدل الراتب الشخصي، لكنها لا تحتاج لتحويل الراتب بشرط أن تكون جهة عملك معتمدة لدى الشركة.

مميزات أسرع تمويل شخصي من شركة مرابحة مرنة

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل من 5,000 ريال ويمكن أن يصل حتى 250,000 ريال.

تمويل الشركة بنظام التورق المتوافق مع مباديء وأحكام الشريعة الإسلامية

لا تحتاج لتحويل الراتب.

يمكن أن تحصل عليه إذا كنت بالفعل حاصل على أي منتج تمويلي آخر من أي جهة تمويلية أخرى مثل التمويل الشخصي من بنك ساب.

يمكن أن تصل فترة سداد التمويل حتى 60 شهر.

شروط مرابحة مرنة

يجب أن يكون المستفيد موظف بجهة حكومية.

إذا لم تكن موظقف حكومي فيجب أن تكون جهة عملك معتمدة لدى الشركة.

بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يجب ألا يقل صافي الراتب عن 3,000 بعد حساب أي اقتطاع من الراتب.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يجب ألا يقل الراتب عن 6,000 ريال بعد حساب أي اقتطاع أخر من الراتب.

يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عام.

يجب ألا تقل مدة خدمة المستفيد الوظف بالقطاع الحكومي عن شهر واحد.

يجب ألا تقل مدة خدمة المستفيد بالقطاع الخاص عن 12 شهراً، ويستثني من ذلك موظفي قطاع البنوك والاتصالات حيث يجب ألا تقل مدة خدمة المستفيد في أحد تلك القطاعات عن 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مرابحة مرنة

يجب زيارة أقرب فرع شركة مرابحة مرنة لتقديم طلب الحصول على تمويل.

يجب ارفاق الهوية الوطنية.

يجب إحضار خطاب تعريفي من جهة عملك وتشمل بيانات الخطاب (راتبك الأساسي – البدلات – تاريخ الالتحاق بالعمل)

إرفاق كشف حساب وطني.

العنوان الوطني الموثق.

أقساط مرابحة

تختلف أقساط شركة مرابحة مرنة تبعًا لقيمة التمويل والراتب الشخصي، وفترات السداد، ويمكن أن تبدأ أقساط التمويل الشخصي من 500 ريال سعودي.

حاسبة تمويل مرابحة

يمكنك الاطلاع على أسعار المنتجات التمويل وحساب التمويل المناسب لك عبر موقع مرابحة مرنة

رقم مرابحة مرنة

يمكنك الاتصال بالشركة لمعرفة مزيد من التفاصيل ويمكنك زيارة فرع الشركة أو مراسلتهم على عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الموضح أسفله:

رقم مرابحة مرنة وعنوان البريد الإلكتروني للشركة