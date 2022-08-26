قرضك أونلاين بدون إيداع أول قسط وبدون كفيل ولا تحويل الراتب

قرضك أونلاين بدون إيداع أول قسط ، قرض شخصي بمبالغ مالية كبيرة لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن ولا تحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، حيث جاء هذا القرض ضمن مجموعة من القروض تلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث متاح هذا القرض من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

قرضك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

قرض فورى بدون ضامن أو كفيل ، وبدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل حيث يعتبر هذا القرض الشخصي المتاح بمبالغ مالية كبيرة أحد أهم القروض التي توفرها شركة النايفات للتمويل للأفراد داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، وقد عملت الشركة علي توفير هذا القرض بالعديد من الامتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، حيث يمكن أن يستفيد طالب التمويل بالمبالغ المالية بدون الحاجة إلى إيداع أول قسط من الأقساط التمويلية المستحقة.

إمتيازات القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل

تقدم شركة النايفات للتمويل القرض الشخصي بصيغة إسلامية مطابقة لأحكام الشريعة.

توفر شركة النايفات للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 10000 ريال سعودي وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك عند طلب التمويل بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا القرض الشخصي.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية خلال 72 ساعة فقط من التقدم بالطلب وذلك فور إكتمال كافة الأوراق والمستندات اللازمة.

مدة استحقاق مبلغ القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل

قامت شركة النايفات للتمويل بتحديد بعض الشروط للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً المعتمد لدى الشركة يمكنهم الاستفادة من هذا القرض الشخصي.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

طالب التمويل يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لعمره 20 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

يجب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.